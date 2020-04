Egészen brutális: még 6,6 millió munkanélküli Amerikában egy hét alatt

A múlt heti 3,3 millió után további 6,6 millió amerikai jelentkezett munkanélküli segélyért a várt 3,5 millióval szemben. Vagyis a koronavírus két hét alatt már 10 millió munkahelyet vitt el a tengerentúlon.

A múlt héten 6,648 millió amerikai fordult munkanélküli segélyért, ez újabb brutális csúcs, miközben már az előző heti 3,3 millió is komoly történelmi rekordot jelentett. A 2008-2009-es válságban 700-800 ezer körül volt a heti új segélykérelmek csúcsa.

Az elemzők előzetesen 3,5 milliós segélykérelemre számítottak, a Reuters pár nappal ezelőtti felmérésében a legpesszimistább várakozás is 5,2 millió körül volt. Ehhez képest az adat jókora csalódás.

A mostanival együtt a friss segélykérelmek négyhetes mozgóátlaga 2,6 millióra emelkedett a múlt heti egymillióról. A tartósan munkanélküliek száma egy héttel le van maradva az adatközlést illetően, így ott még csak a múlt heti megugrás látszik, a korábbi 1,8 millióról 3 millió fölé ugrott a számuk.

Az utóbbi két hét adata egyértelműen azt mutatja, hogy a koronavírus korábban nem látott pusztítást vitt véghez az amerikai munkaerőpiacon, 10 millióan adtak be segélykérelmet rövid idő alatt. Ehhez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy a múlt héten elfogadott 2000 milliárd dolláros csomag a kisvállalkozóknak például megkönnyítette, hogy munkanélküli segélyre menjenek, a jelek szerint ezzel sokan éltek is.

