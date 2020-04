Felpörögtek a hackerek: 667%-kal nőtt a koronavírushoz kapcsolódó támadások száma

A koronavírus terjedése miatt egyre nagyobb mértékben támaszkodunk digitális megoldásokra a mindennapi életünk során. Ezt a kiberbűnözők is jól tudják, és igyekeznek kihasználni a felhasználók tapasztalatlanságát az otthoni munkavégzés, a távoktatás, illetve a járvánnyal kapcsolatos információkeresés területén - írja az ESET kiberbiztonsági vállalat sajtóközleményben.

A koronavírus járvány következtében elrendelt intézkedések miatt rengetegen kényszerülnek otthoni munkavégzésre, illetve távoktatásra. Emiatt fontos tudni, hogy a statisztikák alapján a vírusok, kártékony kódok 38%-a álcázza magát Microsoft Office dokumentumnak, vagy használja fel formátumot a támadásokhoz, hiszen rengeteg iskola és munkahely ezen a platformon működik jelenleg. Emellett az okostelefonok, táblagépek elleni támadások is meredeken emelkednek, jelenleg 24 000 rosszindulatú alkalmazást blokkolnak az áruházak naponta, miközben a Statista adatai szerint a mobil okoseszközök csupán fele használ valamilyen vírusvédelmi megoldást.

Az AVTest nyilvántartása szerint mára az egyedi kártékony kódok száma már meghaladta a 1 milliárd 37 milliót. A tavalyi évben átlagosan több mint 350 000 új kártékony programot észleltek naponta. A koronavírushoz kapcsolódó email-es támadások 667%-kal növekedtek az elmúlt időszakban, március 1–23. között 467 825 adathalász támadást regisztráltak, amelyből 9 116 kapcsolódott a koronavírushoz. Ez a szám februárban 1 188, januárban pedig mindössze 137 volt.

Ebben az időszakban várhatóan emelkedik majd a feltört fiókok, ellopott jelszavak mennyisége is. A Have I Been Pwned adatbázisába 2019-ben óránként 19 ezer új ellopott fiók került bele, 2020 márciusára pedig összesen 9 és fél milliárd kiszivárgott jelszó található ebben az adatbázisban.

Szinte minden érintett szervezet (WHO, CSIRTs, Europol stb.) igyekszik felhívni a figyelmet a koronavírus terjedéséhez köthető kibertámadások jelentős növekedésére. Az akciók során jelentősen megnövekedtek a zsarolóvírusos támadások is: a Cybersecurity Ventures adatai szerint, míg 2016-ban átlagosan 40 másodpercenként történt egy fertőzés, ez az adat 2020 első 3 hónapjában már 13 másodperc volt, amely 2021-re várhatóan 11 másodpercre, még gyakoribbra változik majd, mindezzel 20 milliárd dolláros kárt okozva.

A munkahelyi adatok kiszivárgása, a számítógépünk működőképessége szinte kritikus a jelenlegi helyzetben, amelyben létszükséglet a távoli munkavállalónak és a diákoknak a folyamatos rendelkezésre állás. Tovább nehezítheti a helyzetet, hogy óriási mennyiségű laptop fogy a magyar üzletekben, sok helyen időleges készlethiány is fellépett.

