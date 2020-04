Fontos változást hozhat a kormány salátatörvénye a közigazgatásban

A Semjén Zsolt által kedden éjjel benyújtott salátatörvény lényegében véve megszünteti a „függő hatályú döntés” intézményét. Ha a törvénymódosítást elfogadják, a közigazgatási eljárásokban megszűnik az az automatizmus, hogy az eljárási határidő eltelte esetén a kérelmező kérelme automatikusan elfogadásra kerül, az indoklás szerint erre a hatóságok terheinek csökkentése érdekében van szükség. A törvényjavaslat e fontos részének megértéséhez ügyvédek szakmai segítéségét kértük.

A függő hatályú döntést az Általános Közigazgatási Rendtartás (Ákr.) 43. § szabályozza. E szerint a hatóság függő hatályú döntésében kell rendelkezni az eljárási díj / illeték megfizetési kötelezettségről (ha van) és arról, h a kérelemben szereplő jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.

Ez azért lényeges, mert ha az ügyre irányadó ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg, úgy a függő hatályú végzés "élessé válik", azaz a kérelmező kérését automatikusan teljesíteni kell.

magyarázta el kérdésünkre Zalán Gábor ügyvéd.

A most benyújtott módosítás egyes közigazgatási eljárásokban ezt az automatizmust szüntetné meg, azaz, ha elfogadják, ezen ügyekben az eljárási határidő eltelte esetén nem kerülne a kérelmező kérelme automatikusan elfogadásra.

Ódor Dániel, a Taylor Wessing Budapest szakértője kérdésünkre elmondta,

a törvényjavaslat alapján lényegében megszüntetésre kerülne a függő hatályú döntés.

Ez a jogintézmény 2016-ban, a közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében került bele a jelenleg hatályos Ákr. (Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény) elődjének számító Közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénybe.

A jogintézmény – alkalmazási körében – a jogszabályi határidők hatóságok általi megtartását, a kérelmek határidőn belül történő érdemi elbírálását ösztönzi azáltal, hogy ennek elmulasztása esetén az ügyfél automatikusan jogosulttá válik az általa kérelmezett jog gyakorlására és a fizetendő szolgáltatási díj, illeték, eljárási költség összegére:

A függő hatályú döntés lényege, hogy bizonyos eljárásokban a hatóság a kérelem benyújtását követő 8 napon belül hoz egy döntést, amely többek között tartalmazza azt is, hogy ha a hatóság határidőn belül nem hoz érdemi döntést vagy nem szünteti meg az eljárást, az ügyfél gyakorolhatja a kérelmezett jogot.

A törvény már most is felsorol olyan eljárásokat, amelyek esetében a kérelmezett jog gyakorlásáról nem kell rendelkezni (pl. a hatósági nyilvántartások vezetése körébe tartozó vagy azon döntések, amelyek meghozatalához a hatóság mérlegelése szükséges), és lehetővé teszi azt is, hogy más törvény alapján ne kelljen a függő hatályú döntésben a jog gyakorlásáról dönteni. Ilyen külön törvényi kivétel alapján például a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokban hozott függő hatályú döntésekben ma sem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. A függő hatályú döntés általános jellegű megszüntetése tehát értelemszerűen szükségessé tenné ezen ágazati törvények technikai jellegű módosítását is, hiszen a külön kivételre ebben az esetben már nem lenne szükség.

A törvényjavaslat indokolása szerint a függő hatályú döntés eltörlésére a hatóságok terheinek csökkentése érdekében van szükség, de a gyors ügyintézést a továbbiakban is biztosítja majd az a szabály, hogy ha a hatóság nem hoz időben döntést, úgy az ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, és a hatóság az ügyfél részére megfizeti az illetéknek, szolgáltatási díjnak megfelelő összeget (ennek hiányában 10 ezer forintot). A határidő túllépésének ugyanakkor a javaslat elfogadása esetén a jövőben már csak pénzügyi következményei lennének (és ezek automatikus jellege is megváltozna), a kérelmezett jog gyakorlására viszont az ügyfél nem válna hatósági döntés nélkül jogosulttá, így az ügyfelet védő garanciák gyengülnének.

