Koronavírus: új intézkedéseket tervez a Posta, változik a kézbesítés

Több formában érinti közvetlenül is az állami vállalatokat a koronavírus-járvány, és érdekes látni, melyik társaság hogyan reagál. A Magyar Posta már több körben jelentett be intézkedéseket és úgy tűnik, újabb lépések jöhetnek.

Március közepén új várakozási rendet léptetett életbe, egy héttel később közölte, hogy megváltoznak a kézbesítési szabályok a hatósági házi karanténnal érintett címeken, hogy még kisebb kockázatnak legyenek kitéve a kézbesítők, majd a napokban azt is bejelentette, hogy egyszerűsített meghatalmazással és ingyenes ismételt kézbesítéssel könnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.

Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Figyelőnek adott interjújából pedig kiderült:

további intézkedéseket terveznek a járvány miatt a postánál.

Ilyen az egyszerűsített meghatalmazás bevezetése vagy az érintésmentes kézbesítés - részletezte.

Azt is elárulta, hogy a postánál a belföldi forgalom továbbra is kiegyensúlyozott. A nemzetközi postai forgalom több irányba is akadályozott, ezért március 18-tól számos országba nem indít, és ezekbe az irányokba nem is vesz fel küldeményeket. A szállítási költségek erősen megdrágultak, vannak viszonylatok, ahol 500 százalékos volt a drágulás, európai viszonylatban ez 150-180 százalékos, emiatt a postai árakat is felül kell vizsgálni.

Címlapkép forrása: Todoroff Lázár/Portfolio