Segítséget kér a víziközmű szövetség - Fizessük be a vízszámlát!

A MaVíz mai közleményében fontos dolgot kér a magyar emberektől: fizesse be mindneki a vízszámlát időben, ezzel is segítve a járvány fékezését.

A MaVíz közleménye kitér arra, hogy a víziközmű-hálózat kiemelt jelentőségű infrastruktúrának minősül, a közegészségügyben kulcsszerepet tölt be, folyamatos rendelkezésre állása a személyi higiénia fenntartásának alapvető feltétele.

Így aztán felhívják mindenki figyelmét a víz- és csatornadíjszámlák határidőre történő pontos befizetésére. Fontos, hogy mindenki – aki megteheti – maradjon most otthon, azonban a közüzemi számlák díjának megfizetése minden felhasználónak kötelessége, hiszen ezzel a szolgáltatás biztonságának folyamatos fenntartásához járulnak hozzá, tulajdonképpen fékezve a járvány terjedését is, ezáltal megvédve saját maguk és embertársaik egészségét - írják.

Fontos kiemelni - különösen ebben a mindenki számára nehéz időszakban - , hogy postán való sorbanállás könnyen kiváltható , hiszen ma már minden szolgáltató rendelkezik online, vagy telefonos ügyfélszolgálattal, valamint a legtöbb helyen a számla befizethető elektronikus úton is. A hagyományos banki átutaláson és a csoportos beszedési megbízáson kívül igénybe lehet venni a Magyar Posta iCsekk szolgáltatását, vagy a szolgáltatók saját mobiltelefonos applikációját. Javasolják ugyanakkor a szolgáltató honlapján történő regisztrációt, amelyet követően további szolgáltatások is - mint mérőállás bejelentés, számlakezelés stb. - könnyebben igénybevehetők. Kitérnek arra is, hogy az ország különböző területein más-más szolgáltatók működnek, amelyek ügyintézési módjai, elérhetőségei eltérőek, ezért javasoljuk, hogy ügyintézés előtt minden esetben tájékozódjanak a helyi vízmű honlapján, telefonos ügyfélszolgálatán! (Az elérhetőségek a vízdíjszámlákon találhatóak).

Sőt, kérik azt is, hogy az idős honfitársaknak a bevásárlás mellett a víz és csatornadíj számlák befizetésében is segítsenek az emberek. Működjenek közre – akár az átutalás, beszedési megbízás, akár az applikáción (például iCsekken) keresztül történő számlafizetés elindításával.

A járvány idején különösen fontos, hogy határidőben térítsék meg a víz- és csatornadíjakat, hiszen ennek hiányában a szolgáltatók nem tudják megfizetni a közmű-dolgozók bérét, azoknak a névtelen hősöknek a munkáját, akik többek között az egészségügyi alkalmazottak, takarítók, a bolti dolgozók, a szemétszállítással foglalkozó munkavállalók mellett, 0-24 órában dolgoznak. Teszik ezt azért, hogy minden otthonban elérhető legyen az egészséges csapvíz és megoldott legyen a szennyvíz szakszerű elvezetése és tisztítása - írják.

Végezetül kitértek arra, hogy az ivóvízbázisok többsége védett, amelyekből a járvány során is folyamatosan biztosítani tudja minden szolgáltató a jó minőségű, egészséges ivóvízet.

