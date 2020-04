Felrobbant a magyar kiskereskedelem a koronavírus miatt, és ez még csak a kezdet

A koronavírus-járvány hatása erőteljesen megdobta a hazai kiskereskedelmi forgalmat februárban. A várakozások szerint a március még erősebb lehet.

Februárban a kiskereskedelmi forgalom 11,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit (naptárhatástól megtisztítva), ami azt jelzi, hogy a hazai forgalom nagyon erőteljes növekedésen ment keresztül. Ilyen magas növekedést az elmúlt években egyszer sem láthattunk, az előző hónapokban 5-7% közötti növekedést mutatott a kiskereskedelmi forgalom hazánkban.

Azonban nem arról van szó, hogy az emberek jövedelme hirtelen hatalmasat emelkedett volna, és ezért kezdtek el vásárolni, hanem arról, hogy az Európában éppen csak kezdődő koronavírus-járvány miatt az emberek megrohanták a boltokat, és elkezdtek felhalmozni.

Ezt támasztják alá a részletes adatok is, amelyek szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 10,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 11,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben viszont mindössze 1,8%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

A február végén kialakult felvásárlási láz a KSH becslései szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom 11%-os bővüléséből 5,7 százalékpontot magyaráz, ezen belül az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem volumenének 11,3%-os növekedéséből 7 százalékpontot, a gyógyszer-, gyógyászati és illatszerüzletek esetében a 16%-os bővülésből mintegy 10 százalékpontot.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nem csupán felvásárlási lázról kell beszélnünk, hanem arról is, hogy miután szinte mindenki sokkal több időt tölt otthon, mint korábban (és arra készült, hogy ez így is fog maradni), így szükségszerű volt többet vásárolnia, mint korábban, hiszen így az étkezésekre is szinte minden esetben otthon kerül sor.

Miután a koronavírus-járvány márciusban érkezett meg Magyarországra, és a digitális oktatás, valamint a számos helyen a home office abban a hónapban valósul meg, miközben bevezették a kijárási korlátozást, így a múlt hónapban még erőteljesebb forgalomnövekedés következhetett be.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 11,4%-kal nőtt. Növekedtek az eladások az iparcikk jellegű vegyes- (24%), a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (16%), a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk- (15%), a bútor-, műszakicikk- (7,4%), a textil-, ruházati és lábbeli- (7,0%), valamint a használtcikk-üzletekben (0,4%). Látható, hogy kiemelkedik a gyógyszertárak forgalmának növekedése, ami azzal függ össze, hogy mindenki maszkokat és kézfertőtlenítőket igyekezett vásárolni az időszakban (több-kevesebb sikerrel), miközben a tartós betegségben szenvedők igyekeztek több hónapra előre megvásárolni a gyógyszereiket.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 6,7%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 33%-kal emelkedett, folytatva az évek óta tartó bővülést.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 17%-kal bővültek.

