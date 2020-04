Koronavírus: Spanyolország után Belgium is elesett, Oroszország a célkeresztben

Európában a spanyolok mellett a britek és a belgák halálozási és fertőzési számai néznek ki a legrosszabbul most, és közben fél szemmel az oroszokra kell figyelni, a tengerentúlon pedig egyértelműen Amerikára – derül ki a Nordea és a JPMorgan pénteki anyagaiból.

A Nordea napi anyaga arra emlékeztet: a dán hatóságok elismerték, hogy a teszttel igazoltnál legalább tízszer több lehet a valódi fertőzött és mivel sok fejlett ország is csak keveset tesztel, így a tényleges ráta a tíznél is sokkal több. Az is fontos, hogy a közép-kínai Jia tartományt csütörtökön újra karantén alá vonták, tehát egyáltalán nincs még megnyugtatóan lefojtva Kínában se a koronavírus helyzet, miközben durván emelkedik tovább az amerikai fertőzési és halálozási esetszám. Tegnap a Fehér Ház legfrissebb becslése az volt, hogy sajnos 100-240 ezer halálos áldozatot szedhet majd az országban a koronavírus. A bank szerint

mivel várhatóan két hét múlva tetőzhet a járvány Amerikában, így a gazdaság május eleji újranyitása is túl optimista feltételezés lehet.





Több amerikai államban, így Indianában és Idahóban az utóbbi napokban különösen gyorsan terjedt a fertőzés, így a New Yorki esetszám már az országos új esetszámon belül már 38%-ra esett.

Amint saját ábránkon is felhívtuk már a figyelmet reggel, a brit esetszám felfutásra nagyon oda kell figyelni, rohamosan emelkedik és ez valószínűleg csak fokozódik. Ebben annak is szerepe lehet, hogy a britek a napi 15 ezres tesztelési számot 100 ezerre akarják felvinni. Mindez persze afelé is mutat, hogy a brit korlátozások még tovább szigorodhatnak.

A fenti ábrán már jól látszott, hogy a belga helyzet is emelkedik, miközben az alábbi ábra arra mutat rá, hogy az 1 millió főre vetített halálozásban sokkal rosszabbul állnak már, mint a most figyelt spanyolok, főleg az olaszok.

A spanyol halálozási esetszám kapcsán a Nordea napok óta azt jelzi, hogy rövidesen eljöhet már remélhetőleg a csúcs és az alábbi ábrával is ezt igyekszik sugallni: az intenzív ápolásra szorulók számának grafikonja (ami 3 nappal előre van csúsztatva az időben) efelé mutatna.

A JPMorgan közben frissítette orosz gazdasági előrejelzéseit az eredetileg egyhetes, de most már április végéig országosan kitolt karantén korlátozások miatt (csak a legszükségesebb esetben lehet kimenni országszerte, a nem létfontosságú üzemeket leállították). A korlátozás ne véletlen, hiszen gyorsan emelkedik az igazolt fertőzöttek száma, igaz nem olyan intenzíven, mint a referenciának használt többi ország.

Az új esetszámokat tekintve egyébként az olaszok és a kanadaiak nyomában járnak az oroszok és mivel az esetszám Moszkva és sokmilliós agglomerációjára koncentrálódik, így félő, hogy az új esetek tovább emelkednek.

A befektetési bank most úgy becsli, hogy 4%-os lesz az éves átlagos recesszió Oroszországban, mivel elhúzódó, lassabb kilábalás lesz, mint Amerikában, vagy az eurózónában.

