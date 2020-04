Új kihívások, új módszerek - Magyar pszichológus a koronavírus-járványról

A koronavírus-járvány gyökeres változásokat hozott a mindennapi életünkben, onnantól kezdve, a kapcsolattartási formák átalakulásától kezdve, a távmunkán és digitális tanrenden át egészen a munkahelyek megszűnéséig. A járvány tetőzésére és végére vannak találgatások, de biztosan senki nem tudja megmondani, meddig tart még ez az állapot. Ez az időszak még sok lemondással fog járni, azonban alkalmazkodással meg lehet oldani, hogy az életet mégis egy tűrhető mederben tartsuk.Rengetegen vannak, akiknek ebben a helyzetben szükségük lehet mentális támogatásra, vagy a már megkezdett terápia jelentette biztos ponthoz ragaszkodnának, viszont a kijárási korlátozás - és az egészségügyi kockázat - gátolja a személyes üléseket. A Pénzcentrum Ferles Péter pszichológust kérdezte arról, mit tanácsolnak a pácienseknek jelen helyzetben.

A koronavírus járvány terjedését egyedül azzal tudjuk hatékonyan akadályozni, ha minden emberi kontaktust minimalizálunk, az online tér adta lehetőségek meglehetősen felértékelődtek. Aki megteheti, otthonról dolgozik távmunkában, a gyerekek digitális tanrend szerint tanulnak, hivatalos ügyeinket is inkább online intézzük, így vásárolunk, és így tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, munkatársainkkal. Az internet arra is lehetőséget nyújt, hogy mentális egészségünket megőrizzük, fent tartsuk a járvány ideje alatt is, mégpedig online terápiával. Ez a megoldás a szakemberek és a páciensek számára is sok kihívást jelenthet, azonban emellett is érdemes folytatni vagy elkezdeni az üléseket az interneten keresztül is. A témáról Ferles Péter pszichológus beszélt a Pénzcentrumnak.

A szakember elmondta, az online tanácsadás lassan évek óta teljesen elfogadott formája a segítő beszélgetéseknek. A külföldön élő magyarok például gyakran dolgoznak Skypeon magyar pszichológussal. Bizonyos terápiás foglalkozások azonban nem kivitelezhetők online, ilyen a pszichodráma vagy a táncterápia.

Arról is beszélt, hogy sokan anyagi megfontolásból, kiszámíthatatlan és bizonytalan munkaügyi helyzetből adódóan, vagy egész egyszerűen praktikus korlátok miatt szüneteltetik a konzultációkat. A cikkből kiderül, mennyire mennyire megkerülhetetlen témák jelenleg a terápiákon a koronavírus terjedése nyomán kialakult félelmek, szorongások, mit tanácsol Ferles Péter azoknak, akik most fognának bele egy terápiába.