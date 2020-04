Koronavírus: bajban New York, nincs elég lélegeztetőgép és kórházi ágy

A kormányzó kijelentette: a csütörtök volt eddig a legszomorúbb nap, mert az általa irányított államban egyetlen nap alatt 562 ember halt bele a betegségbe. New York államban ezzel csaknem háromezer főre emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma. A diagnosztizált fertőzések száma több mint 102 ezer.Andrew Cuomo kifejtette, hogy még több halálos áldozatra számít, részben a vírus rendkívül gyors terjedése miatt, részben pedig azért, mert nincs elegendő lélegeztetőgép és kórházi ágy.

A kórházak ma már gyakorlatilag egyetlen nagy intenzív osztállyá alakultak

- mondta. További segítséget kért, s nemcsak a szövetségi kormánytól, hanem a többi amerikai tagállamtól is. "Mindannyian amerikaiak vagyunk, függetlenül attól, hogy New Yorkban vagy Kaliforniában élünk" - fogalmazott.

A The Wall Street Journal című lap értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök kormányzata a járvány elleni küzdelemre létrehozott alapból várhatóan kifizeti majd - közvetlenül a kórházaknak - azoknak a koronavírusos betegeknek a kezelési költségeit, akiknek nincs egészségbiztosításuk.

Szintén lapértesülések szerint a kormányzat arra készül, hogy előírja a maszkok viselését. Deborah Birx járványügyi szakértő, a kormányzati munkacsoport egyik tagja egy televíziós interjúban pénteken kifejtette: a járvány kitörésekor maguk az orvosok és a járványtani szakértők sem voltak tisztában azzal, hogy milyen veszélyesen fertőző az új típusú koronavírus. Utalt arra, hogy a vírus a fertőzöttség első napjaiban a legveszélyesebb, mert a megfertőződött személynek nincsenek tünetei, de fertőz.

Anthony Fauci járványtani professzor, a kormányzati munkacsoport egyik tagja a Fox televíziónak adott interjújában sürgette, hogy valamennyi halpiacot és élő állatot áruló termelői piacot zárjanak le, de ne csupán az Egyesült Államokban. Felvetette, hogy a nemzetközi közösségnek világszerte ki kellene kényszerítenie e piacok bezárását átmeneti időre A professzor azzal érvelt, hogy a globális egészségügyi járvány éppen egy ilyen helyről, a kínai Vuhan egyik piacáról indult el.

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - washingtoni idő szerint - péntek délutánig - 261 ezer 438 regisztrált fertőzöttje és 6921 halálos áldozata volt a Covid-19 járványnak.

A napokban érkezett a hír, hogy New Yorkban a Central Parkban is felállítanak mobilkórházat, ahol koronavírusos betegeket kezelnek. Két napja már bejelentették: a kórházba megérkeztek az első betegek. Valamint egy hete New Yorkba küldték az amerikai haditengerészet egyik kórházhajóját, a USNS Comfortot abban a reményben, hogy tehermentesíti majd a kórházakat a koronavírus amerikai epicentrumában.

Watch: Construction work for a coronavirus field hospital in Central Park, New York, began on Sunday and is expected to be operational on Tuesday https://t.co/OX30til4Or