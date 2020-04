Koronavírus: jól állunk a szomszéd országokhoz képest - de van, aki nálunk is sokkal jobb

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

Kelet-Közép-Európa országai az esetszámokhoz viszonyítva gyorsabban reagáltak a járványra, és a nyugati országoknál korábban vezették be az elszigetelő intézkedéseket. Ez lassú felfutást eredményezett a járvány korai szakaszában szinte az összes helyen, most viszont már egyértelműen elválni látszanak az egyes országok járványgörbéi. Egyelőre Ausztria van a legrosszabb helyzetben, de Csehország már felzárkózni látszik. A napi esetszámok tekintetében Szlovákiában szinte egyáltalán nincs növekedés az elmúlt héten, az összes esetszám szerint is ők állnak eddig a legjobban. A mi járványgörbénk eddig a második leglaposabb a régióban, a népességarányos esetszámban pedig eddig elsők vagyunk. Két ábrán mutatjuk be azt is, hogy a tesztelések száma nem feltétlenül van összefüggésben az esetszámmal, mint ahogy azt sokan gondolják.