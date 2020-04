10 veszélyes tévhit a koronavírusról

Nem, a rendszeres pálinkafogyasztás nem öli meg az új típusú koronavírust és akkor sem tanácsos egyelőre elhagyni a lakást, ha kinn süt a nap és meleg van. Bár a gyerekek gyakran tünetmentesek, nem immunisak a fertőzésre, az arcmaszk pedig nem a viselőt, hanem a környezetét védi, ezért célszerű viselni. Megnéztünk tíz gyakori tévhitet a SARS-CoV-2-ről.

1. A gyerekek immunisak

Igaz, hogy az idősebb korosztályt jobban veszélyezteti a koronavírus és az is, hogy eddig úgy tűnik, a gyerekek jóval alacsonyabb eséllyel mutatnak súlyos tüneteket, de a gyerekek is ugyanakkorra eséllyel fertőződnek meg, mint idősebb embertársaik. Bár sok esetben tünetmentesek, a fiataloknál is lehet súlyos következménye a vírusfertőzésnek: Kínában és Nagy-Britanniában is regisztráltak már gyermekkori haláleseteket a koronavírus-fertőzésből fakadóan. Célszerű tehát a gyermekeket is óvni a fertőzéstől, saját magunk és az ő egészségük megóvása érdekében is.

2. A rendszeres alkoholfogyasztás megöli a koronavírust

Számos mém terjed az interneten, melyek szerint a pálinka vagy más tömény szeszesital rendszeres fogyasztása megöli a koronavírust, mert fertőtlenítő hatása van az alkoholnak. A vírus által jelentősen sújtott Iránban már 50-en haltak meg, mert denaturált szeszt vagy metilalkoholt kezdtek el rendszeresen fogyasztani a vírusprevenció jegyében.

Bár igaz, hogy számos kézfertőtlenítő tartalmaz legalább 60%-ban alkoholt, ami bőrfelületre fújva hatékony lehet különféle vírusok ellen, a tömény szeszesitalok rendszeres fogyasztása nem pusztítja a koronavírust, a májat és az agysejteket viszont igen. Azzal sem érdemes próbálkozni, hogy tömény alkoholt öntünk a bőrünkre, mert ezzel károsíthatjuk a bőrfelületünket.

3. Ez csak egy sima influenza

Bár a SARS-CoV-2-nek sok influenzához hasonló tünete van, helytelen azt gondolni, hogy ez csak egy sima influenza. A halálozási arány eleve sokkal magasabb a koronavírus esetén, míg a szezonális influenzába a betegek 0,1-0,2%-a hal csak bele, a koronavírus-fertőzés 2-3%-os halálozási rátával pusztít. Ezen kívül a koronavírus jóval gyorsabban is terjed az influenzánál, a koronavírus R0 értéke legalább 2, de egyes becslések szerint megközelíti a 3-at is, miközben a szezonális influenzáé 1,3.

4. A szúnyogok is terjesztik a koronavírust

A szúnyogok számos kórokozót terjesztenek, ezért sokakban felmerült, hogy megjelentükkel a koronavírus-járvány terjedési üteme is felgyorsulhat. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: az eddigi vizsgálatok alapján arra lehet következtetni, hogy a szúnyogok és más rovarok nem terjesztik a koronavírust.

5. Teljesen fölösleges arcmaszkot viselni, mert úgyse véd

Az arcmaszk kifejezetten hasznos eszköz lehet a világjárvány elleni védekezében, de nem azért, mert tökéletes védelmet nyújt annak, aki hordja. Az arcmaszk csökkenti annak esélyét, hogy a viselő egy esetleges fertőzést átad az őt körülvevőknek, ami a koronavírus kéthetes lappangási ideje és sok esetben való tünetmentessége miatt kifejezetten fontos szempont. Vagyis sok fertőzött van, aki sosem tudja meg, hogy hordozza a koronavírust, de közben át tudja adni másoknak, az ilyen esetek előfordulási valószínűségét csökkenteni lehet a szájmaszk viselésével még akkor is, ha egészségesnek gondoljuk magunkat.

6. A nyár melege majd biztos megöli a koronavírust

Az influenza és a koronavírus egyes, régebb óta figyelemmel tartott törzsei szezonálisak, de az még nem ismert, hogy milyen hatással lesz a nyári idő az új típusú koronavírusra, a SARS-CoV-2-re.

Kifejezetten alaptalan és kártékony viszont az a tévhit, hogy ha éppen szépen süt a nap és meleg van kinn, elhagyhatjuk a lakásunkat, mert ilyen időben nem terjed a vírus. Fontos, hogy ha tehetjük, maradjunk otthon, hiszen ezzel nemcsak magunkat, hanem másokat is védünk a fertőzéstől.

7. A kézszárítók „leszárítják” a koronavírust

Az előző tévhitből indul ki az, hogy ha hajszárító vagy kézszárító alá tesszük a kezünket pár percig, azzal „leszárítjuk” a koronavírust. A WHO kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem hatékony védekezési mód és inkább az alkoholos kézfertőtlenítők használatát javasolják.

8. 10 perc kell a fertőzés átadásához

Bár igaz, hogy minél több ideig tartózkodunk egy légtérben egy fertőzöttel, annál nagyobb a fertőzés kockázata, nincs minimum idő, amely alatt megtörténhet az átadás.

9. A kínai csomagok terjesztik a koronavírust

Bár az új típusú koronavírus képes túlélni és terjedni szilárd felületeken, járványügyi szakértők szerint nem képes olyan sokáig túlélni, hogy egy Kínából küldött szállítmányon keresztül fertőzzön. Célszerű ettől függetlenül kellő körültekintéssel kezelni az összes csomagot, hiszen bárki hozzáérhetett a kézbesítési címre vezető úton, aki fertőzött lehet.

10. A vírus azért terjedt el, mert…

Számos teória kering az interneten a járvány eredetéről; egy elmélet szerint a vuhani egzotikus húspiacról származik a koronavírus, van, aki szerint konkrétan egy tál denevérleves elfogyasztása miatt lett a globális világjárvány, mások szerint pedig a városban található kísérleti laborból szabadult el a vírus. Az extrémebb összeesküvés-elméletek szerint vegyifegyverről, populáció-kontrollról van szó. Az egyre vadabb elméletek terjedését még fűti az, hogy az Egyesült Államok és Kína szabályos propagandaháborúba kezdett, hogy egymást vádolják a világjárvány kialakulása miatt.

Bár a vírus pontos eredete még mindig nem egyértelmű és lehet, hogy soha nem is lesz az, a tudományos konszenzus abban többnyire megegyezik, hogy a vírus Vuhanból származik, eredetileg denevérekben volt megtalálható és hogy nem szándékosan szabadították el a járványt a világban. A vad összeesküvések elemzése, netán terjesztése helyett célszerű inkább az energiát a vírus elleni védekezésre fordítani.

Egyéb források: Medical News Today, Szegedi Tudományegyetem, Al-Jazeera

