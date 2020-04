És akkor Magyarország keringőre hívta a hitelminősítőket, a lehető legrosszabbkor

Magyarország az elmúlt években a világgazdasági válság vesszőfutása után végre a felminősítések időszakába lépett. Ebben a fundamentumok erősödése mellett az üzleti bizalom javulása is közrejátszott, a koronavírus-válság előtt is további felminősítésekre volt kilátás. Ekkor érte az országot a válság, majd a Moody’s jelzése, amely kedvezőtlen véleményt fogalmazott meg a magyar hitelbesorolás kapcsán. A forint látványos gyengülése és a magyar gazdaság kitettsége (nyitottság) mellett a rendeleti kormányzás időkorlát nélküli bevezetése lehet a fő problémájuk, ami azért figyelmeztető, mert a hitelminősítők szemlátomást még mindig nem szeretik azt, amit idehaza unortodoxiának hívnak.

A Moody’s jelzése után jöttek a hírek a különadókról, amelyekről annyit lehet tudni, hogy beszed egy kis aprópénzt a kormány a bankoktól és a multinacionális kiskereskedelmi láncoktól a válságkezelésre. Mondhatnánk, hogy az a néhány 10 milliárd forint nem fáj a szektoroknak, és azt is, hogy nem is igazán számít egy olyan időszakban, amikor ezermilliárdokat kell belepumpálni a gazdaságba. Igazából így is van: a bankok és a kisker-láncok kiköhögik a pénzt, és nem is vágja hanyatt őket, viszont a kormány sincs sokkal beljebb.

A kabinet unortodox gazdaságpolitikai irányvonalát azonban mindennél jobban mutatja, hogy a koronavírus-válságban elővette a jó öreg válságadókat.

A világ kormányai teljesen más úton járnak, minden szektort igyekeznek támogatni a koronavírus-járvány közepette, hiszen az összeomló kereslet elképesztően súlyos recessziót hoz. Egyre többen gondolják úgy, hogy akkorát, amekkorát a 2008-2009-es világgazdasági válság közepette. Sőt, vannak olyan elemzők, akik már az 1930-as évek depressziójához hasonlítják a mostani krízist.

Éppen ezt számolgatják a világ legnagyobb hitelminősítői is, amelyeknek az ítélete felértékelődik a válságos időkben. A Moody’s, az S&P és a Fitch elemzői is azon gondolkodnak, hogy mennyire lesz mély és mennyire húzódik el a jelenlegi válság. Az biztos, hogy nem a felminősítésekről fog szólni a következő időszak, hanem az országok adósbesorolásának rontásáról. A kérdés már csak az, hogy melyik országokat minősítik le és hány lépcsőfokkal. Megnézik majd, hogy melyik ország mennyire sérülékeny, mennyire viseli meg a krízis, és milyen intézkedéseket hoznak az adott kormányok a válság tompítására.

Vakarhatták a fejüket szombaton a hitelminősítők szakemberei (és a piaci szereplők is), amikor azt olvasták, hogy Magyarország bankadót és kereskedelmi adót vet ki a válság kezelésére. Nem először hallottak ezekről az unortodox intézkedésekről a magyar kormány részéről, és biztos, hogy most is komoly fejtörést okoz nekik a jelenlegi helyzet.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy válságban minden teljesen bizonytalan, ezért minden egyes bizalomépítő lépésre szükség van.

A hitelminősítők eddig azonban ambivalens üzeneteket kaptak Magyarországról a koronavírus-járvány kitörése óta.

Nagyjából a következő képük rajzolódhat ki:

Az MNB és a kormány gyorsan a hitelesek támogatására sietett a hiteltörlesztési moratórium bevezetésével. Ez ugyan terhet róhat a bankszektorra, de a hitelportfólió stabil marad.

Az MNB igyekszik lazító intézkedéseket tenni, azonban a forint védelmében (közel 370-es forint/euró) gyakorlatilag a világon egyedülálló módon kénytelen szigorítani a monetáris politikáján.

A kormány a rendeleti kormányzás időkorlát nélküli bevezetéséről döntött, amely rontja Magyarország és az EU kapcsolatát, bizonytalanságot okozhat akár az uniós források jövőbeli elosztása kapcsán, illetve felerősíti azokat a vélekedéseket, amelyek szerint a magyar kormány hátat fordít a demokráciának. (A törvény a forint árfolyamát is gyengíti.)

És ezen előzmények mellett a kormány unortodox lépéseket tesz (bankadó, kiskereskedelmi adó), amelyek ronthatják az országgal szembeni külföldi befektetői bizalmat.

Nos, nagyon impresszív fiskális csomag kell ahhoz a következő napokban, hogy a hitelminősítők és a piaci szereplők (akiknek a világképe és rólunk alkotott képe befolyásolja a forint árfolyamát és a magyar adósság finanszírozási költségét, helyzetet) ne legyenek túl idegesek Magyarország kapcsán. Az ország a Moody’s-nál egyetlen szinttel van a befektetésre nem ajánlott kategória felett, az S&P-nél és a Fitch-nél kettővel. A junktól való távolság tehát közelről sem megnyugtató.

Címlapkép: Getty Images