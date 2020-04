A koronavírus elhozhatta az árrobbanás végét Magyarországon

A februári 4,4%-ról jelentősen lassulhatott az áremelkedési ütem Magyarországon, a Portfolio által megkérdezett elemzők 3,6-3,7%-os drágulásra számítottak előzetesen. A lassulásért elsősorban az üzemanyagárak felelősek, viszont az élelmiszerek árának emelkedése akár fokozódhatott is márciusban.

Márciusban jelentősen enyhülhetett a nyomás

Szerda reggel teszi közzé a KSH a márciusi inflációs statisztikát, mely jó eséllyel jelentős visszaesést mutat majd az áremelkedési dinamikában. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a februári 4,4%-ról 3,65%-ra eshetett vissza a drágulás üteme, 4 százalék feletti drágulásra senki nem számított előzetesen.

Mindez azt jelenti, hogy a szakértők szerint egy jó időre elfelejthetjük az MNB toleranciasávja feletti, négyessel kezdődő inflációs rátát.

De mi történt az árakkal márciusban, ami ekkora zuhanást okozott? Elsősorban az üzemanyagárak felelősek a folyamatért, az olaj világpiaci árának zuhanását még a forint gyengülése sem kompenzálta, ezért rég nem látott áresés volt a benzinkutakon márciusban. A benzin kiskereskedelmi ára literenként 85 forinttal, a gázolajé pedig 58 forinttal lett alacsonyabb egyetlen hónap alatt.

Mindez azt is jelenti, hogy az adószűrt maginfláció továbbra is 4 százalék közelében lehetett, hiszen ebben nem szerepelnek az üzemanyagárak.

A KSH adatfelvételi módszertanának sajátosságai miatt az üzemanyagárak esése egyelőre nem jelenhetett meg teljesen a márciusi inflációban – figyelmeztet Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Ennek ellenére az vitathatatlan, hogy ez lefelé nyomta az árakat.

Körkérdésünkben Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzője várta a legmagasabb inflációt márciusra, szerinte a 3,9%-os headline adat mellett az adószűrt maginfláció 4,2% lehetett.

Az infláció jelenleg messze nem tükrözi a valós fogyasztási kosarat, hiszen hiába zuhantak az üzemanyagárak, jóval kevesebb üzemanyagot vásárolunk. Egyes tételek pedig teljesen kiesnek a fogyasztásból

- világított rá egy érdekességre Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.

Áprilisra előretekintve Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője azt emelte ki, hogy az üzemanyagok áresése folytatódni látszik, ami akár 3% alá is küldhette az éves árindexet. Ezzel egyetért Török Zoltán, a Raiffeisen Bank szakembere szerint is brutális lehet az áremelkedési ütem csökkenése, májusra 2% alatt is lehet az éves ráta.

Az élelmiszerek árától kaphattunk sokkot

Az üzemanyagok ára miatt látott esés mellett egy tényezőt még kiemelt a legtöbb szakértő: az élelmiszerek ára akár a februárit is meghaladó mértékben emelkedhetett, ahogy azt a legtöbben tapasztalhatták az üzletekben. Ezt hangsúlyozta többek között Jobbágy Sándor és Halász Ágnes is. Az Unicredit elemzője azt is hozzátette, hogy meglátása szerint az adószűrt maginfláció márciusban tetőzhetett 3,9%-on.

Az üzemanyagok ára mellett a nemzetközi dezinflációs környezet és a bázishatás is hozzájárulhatott az áremelkedési ütem márciusi csökkenéséhez – emelte ki Kuti Ákos. Ugyanakkor az MKB Bank elemzője is úgy véli, hogy a továbbra is magas élelmiszerár-növekedés nyomást gyakorol az inflációra, amelyben egyebek mellett fontos szerepet játszik a járvány miatt kialakult kínálati sokk is.

A legnagyobb kérdés, hogy az élelmiszerek és az iparcikkek, gyógyászati termékek esetében mennyire jelent meg a hivatalos statisztikai adatokban a koronavírus okozta keresletrobbanás árfelhajtó hatása

- vélekedik Virovácz Péter.

Mit hoz hosszabb távon a koronavírus?

Természetesen az év végi vagy a 2021-es áremelkedési dinamikát ma még nagyon nehéz megbecsülni, hiszen az utóbbi hetek piaci volatilitása megmutatta, hogy például az olajár pillanatok alatt tud nagyon jelentősen elmozdulni bármelyik irányba. Ezt pedig szinte lehetetlen megjósolni, ha az orosz-szaúdi árháború megoldódik, akkor komoly meglódulás is jöhet az árban, ha viszont folytatódik a keménykedés, akkor tartós maradhat az alacsony világpiaci ár.

Ugyanakkor a koronavírus-járvány kitörése miatt megkérdeztük arról is az elemzőket, szerintük hogyan befolyásolja az inflációs kilátásokat a jelenlegi környezet. Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője azt hangsúlyozta, hogy szerintük elsősorban a kisebb hazai kereslet, illetve a várhatóan alacsonyabb béremelkedési ütem befolyásolhatja az árakat, ezek szoríthatják lefelé az inflációt a következő hónapokban.

A járvány kitörése előtti előrejelzéseinkhez képest az infláció jóval erőteljesebben lassul majd

- véli Halász Ágnes, az Unicredit szakembere.

Rövidtávon a kereslet megemelkedése miatt minimálisan felfelé tolja az átlagos áremelkedés ütemét a vírus, ugyanakkor hosszabb távon a pozitív gazdasági momentum elvesztése miatt (ami egyben a tartósan dinamikus béremelkedési trend megtörését is hozza majd) inkább árleszorító hatást tapasztalunk majd, de ez nagyjából 0,1-0,2 százalékpontos hatást látunk. Ezt azonban ellensúlyozza majd a gazdaságok várt felkapaszkodása miatt újból emelkedő olajár. Végeredményben tehát érdemi inflációs hatást a teljes előrejelzési horizonton nem gyakorol ez a helyzet – foglalta össze Virovácz Péter.

Hosszabb távon a gyenge forint és az olajárak várható felpattanása felfelé mutató inflációs kockázatot jelent, ezt a visszaeső belső kereslet csak kismértékben tudja mérsékelni – figyelmeztetett Regős Gábor. Szerinte a következő hónapokban az olajár várhatóan visszaáll a korábbi szintjére, tehát ez az inflációt majd emeli, míg az élelmiszereknél az árak bár lehet, hogy csökkennek, de várhatóan nem térnek vissza a korábbi szintjükre.

