A nagy magyar koronavírus-mentőcsomag még nagyobb kérdései: kurzarbeit, 13. havi nyugdíj

Megvédjük a munkahelyeket, megvédjük a családokat, megvédjük a nyugdíjasokat – válságos időkben ezek a szavak úgy csengenek a kormány részéről a nehéz helyzetbe került cégeknek, vállalattulajdonosoknak, munkavállalóknak, családoknak, mint egy karanténba zárt családnak az online rendelt élelmiszer megérkezése. Aztán néhány mondattal és órávaé később kiderül, hogy csalódniuk kell az érintetteknek, minden bejelentés után ugyanis hiányérzetük lehet. Nekik is, és nekünk is. Eltelt lassan már egy hónap a krízisidőszak kezdete óta (járványügyi és gazdasági) és a „soha nem látott méretű, példátlan, történelmi” gazdaságmentő csomag legfontosabb részletszabályai (sőt, néha még a legalapvetőbb paraméterek) sem ismertek.

Közben viszont a gazdasági krízis napról napra fertőz meg egyre több szektort, a vállalatvezetők, tulajdonosok óráról órára hozzák meg azonnali döntéseiket az elbocsátásokról, és a kirúgott munkavállalók családjai percről percre kerülnek egyre kilátástalanabb helyzetbe.

Minden egyes bejelentés után a Portfolio tudósításai is arról szólnak, hogy újabb részleteket tudtunk meg erről vagy arról a csomagról, intézkedésről, programról, programpontról, intézkedéstervről, akciótervről. Hívhatjuk bárminek. Viszont szinte minden egyes kormányzati bejelentés után le is írjuk: fájóan hiányoznak a részletek. Legutóbb hétfőn írtuk ezt a nagy válságkezelő csomag összetétele kapcsán, de most két konkrét intézkedésen keresztül mutatjuk meg, mi is a problémánk. És ezzel nem vagyunk egyedül.

A magyar Kurzarbeit

Hétfő óta tudjuk, hogy a magyar kormány is csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek a munkajövedelmek állami kiegészítésével segít a bajba jutott cégeknek, dolgozóknak. Ennek részleteit ismertette nagy vonalakban kedden Palkovics László innovációs miniszter, akinek ezzel kapcsolatos mondatait szó szerint idézzük.

„Először is meg kell védenünk a munkahelyeket. Ennek részeként állami támogatást biztosítunk a rövidített munkavégzéshez kapcsolódóan. Az elkerülhetetlen leállás idejére eső bért igazságos plafon mellett a magyar állam 70%-ban átvállalja 3 hónapra. Ezt a németek Kurzarbeit-nak hívják, mi ezt egy kicsit átalakítottuk. Azt is szeretnénk, hogy ha ezalatt az átmeneti idő alatt a munkavállalók, akik kapják a jövedelmüket, nem otthon lennének, hanem olyan, a cég számára hasznos tevékenységet végeznének, legyen ez oktatás, legyen ez a cég egyéb ügyeinek a továbbfejlesztése, ami hozzáadott értéket állít elő és nem vezet egyfajta szünethez a munkavállaló szempontjából. Ezzel a döntéssel a munkavállalók nem veszítik el a munkahelyüket, a munkaadók pedig nem veszítik el a munkaerejüket” – fejtette ki. Hétfő este pedig azt mondta a tárcavezető, hogy a munkahelyvédelmi rész egyik eleme szerint ha egy adott cég a "munkaterhelésének" 15-50 százalékát elveszíti, akkor ebben az időben 70 százalékkal támogatja az állam a bérköltségeket.

Nem túlzás azt állítani, hogy ez volt az a bejelentés, amit a vállalkozók, üzletvezetők, tulajdonosok napok óta türelmetlenül várnak. És a bejelentések fényében várhatnak még egy ideig, ugyanis számtalan részletszabály nem ismert, amely ahhoz szükséges, hogy a megfelelő üzleti számításokat el tudják végezni (költséget tervezni, munkavállalónként döntéseket hozni, bérekről, munkaidőről, stb). Felmerülnek azonban újabb kérdések:

Mi az, hogy igazságos plafon?

Pontosan hogyan kell érteni, hogy a német modellt átalakította a kormány? Milyen különbségek vannak pontosan a két rendszer között?

A leállás idejére eső bér alatt pontosan mit kell érteni? A már rövidített munkaidőben foglalkoztatott bért kell figyelembe venni? Bruttó bér vagy teljes bérköltség?

A már elbocsátottak számára is opció ez a megoldás vagy sem?

Mit kell tennie a cégnek ahhoz, hogy jogosulttá váljon a munkavállalója után a támogatásra, részmunkaidőbe küldeni a dolgozókat vagy fizetés nélküli szabadságra küldeni?

Mi az, hogy hasznos tevékenységet kell folytatni, mi alapján határozzák ezt meg és ki dönti el?

És miben mérik a munkaterhelést? Munkaóra, megrendelések száma, árbevétel?

Miért 15-50% a határ és hogyan kell mérni pontosan? Akinek a felett csökkent a munkaterhelése, azokkal mi lesz?

Remélhetőleg a magyar Kurzarbeit-ról szóló rendelet mielőbb megjelenik és a fenti kérdésekre választ kapunk, ami alapján mindenki számolgathat: a cégtulajdonosok (mennyibe kerül az új feltételek között tovább foglalkoztatni az adott munkavállalót), a dolgozók (mennyivel csökken a fizetésük, de mennyivel lesz jobb a helyzetük ahhoz képest, mintha segélyt kapnának) és az elemzők is, mi is, hogy mindez mit jelent makrogazdasági szinten.

A 13. havi nyugdíj, ami nem is 13. havi, de mégis

Hasonlóan kínzó kérdések merülnek fel a 13. havi nyugdíjnak hirdetett bejelentés kapcsán is. Ezzel kapcsolatban először a miniszterelnök, majd Palkovics László tett bejelentést, amelyeket itt idézünk.

„A család- és nyugdíjasprogram elemből kiemelnék most egyet, az talán a legfontosabb. Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. Ezt négy részletben tesszük meg. 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egy heti nyugdíjat fognak kapni és ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Most persze a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetünk el a nyugdíjasokról sem” – fogalmazott a kormányfő.

Majd érkezett Palkovics László innovációs miniszter és a következő kijelentéseket tette keddi sajtótájékoztatóján:

„Megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat. 2021 februárjától fokozatosan visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat, mégpedig úgy, hogy a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egy heti nyugdíjat fognak kapni és ez történik 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is. Erre mindösszesen 280 milliárd forintot biztosít a kormány”.

Mindezek fényében a nyugdíjintézkedés kapcsán a legfontosabb kérdés továbbra sem tisztázott:

Orbán Viktor és Palkovics László is a „visszaépítjük” kifejezést használta, amiből azt lehetett gondolni, hogy a heti juttatások egymásra épülnek lépcsőzetesen és beépülnek a nyugdíjrendszerbe. Vagyis 2021-ben egy heti, 2022-ben kétheti, 2023-ban háromheti, 2024-ben négyheti. (Ez a gyakorlat egyébként megegyezne a 13. havi nyugdíj korábbi bevezetési módjával.) Viszont a mondatokat értelmezve, illetve a 280 milliárd forintos összköltségre tekintve, az az értelmezés látszik helytállónak, hogy minden évben egy heti pluszt kapnak a nyugdíjasok (évi 70 milliárd forint számításaink szerint), nem pedig egymásra épülő juttatást, ahogy az első lehetséges értelmezésben írtuk.

Ha az első értelmezést fogadjuk el, akkor beszélünk valójában 13. havi nyugdíjról, ha a második értelmezést, akkor „csupán” egy 53. heti, egyszeri nyugdíjprémium kifizetéséről van szó, amivel a kormány próbálja kompenzálni a rosszabb GDP-növekedés miatt kieső törvényi nyugdíjprémium összegét. Ha az előbbi értelmezés szerint valósul meg az intézkedés, akkor a nyugdíjasok örülhetnek, ha az utóbbi értelmezés kerekedik felül, akkor a nyugdíjrendszer fenntarthatósága miatt aggódok nyugodhatnak meg. Nem mindegy.

Összességében tehát megint ugyanazt tudjuk mondani. Nagyon várjuk a részletszabályokat, hogy hiteles számításainkkal tudjuk segíteni a komoly döntések előtt álló olvasóinkat.

Ha a cikk elején lévő hasonlathoz térnék vissza, akkor azt is mondhatnám: minden egyes nagy csomag bejelentése után olyan érzésünk támad, mint amikor megérkezik az online rendelt alapanyag a sütéshez, főzéshez: csak a pontos recept hiányzik.

Címlapkép forrása: Getty Images