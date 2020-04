Nagyon nagy gazdasági visszaeséstől tart az ausztrál jegybank

Az ausztrál központi bank rekordalacsonyan tartotta a kamatot, hogy ezzel biztosítsa a hároméves kötvények 0,25%-os hozamát, a jegybank emellett a következő negyedévre „nagyon nagy visszaesésről” szóló előrejelzést tett.

Az ausztrál jegybank még március 19-én csökkentette 0,25%-ra a kamatot, ezen kívül felső korlát nélküli eszközvásárlási programot jelentett be. Kedden megerősítette a jegybank, hogy addig nem emel kamatot, amíg nem lát előrelépést az inflációs és a foglalkoztatási célokat illetően.

Az ausztrál gazdaság rövid távú kilátásaival kapcsolatban sok a bizonytalanság. Nagyon sok függ azon, hogy mennyire lesznek sikeresek a vírus visszaszorítására tett erőfeszítések, és a szociális távolságtartás meddig marad érvényben

- mondta Philip Lowe, a jegybank elnöke.

Kiemelte: nagyon nagy gazdasági visszaesést várnak a második negyedévre és a munkanélküliség hosszú évek óta nem látott emelkedését.

Ausztráliában eddig nagyjából 6000 regisztrált megbetegedés van. Az előzetes adatok szerint az ország gazdasága már eddig is megérezte a koronavírust, a turizmus februárban 15%-os visszaesést mutatott. A közgazdászok 10% körüli munkanélküliségre számítanak. Februárban ez 5,1% volt. Az Australia and New Zeland Banking Group (ANZ) elemzői szerint lehetséges, hogy az állam által nyújtott munkahelymegőrző bértámogatások segítenek ellaposítani a munkanélküliség görbéjét.

