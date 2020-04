Átvállalja a munkavállalók bérének egy részét a kormány - sok ország lépte már meg

A magyar kormány bejelentette, hogy a rövidített munkaidőban foglalkoztatottak bérének 70%-át átvállalja, ezzel próbálja megakadályozni a tömeges elbocsátásokat. Az intézkedés már bizonyított Németországban az előző válság idején, így nem csoda, hogy a jelenlegi válságban már számos európai ország élt vele. Bár a magyar kurzarbeit részletszabályai még nem ismertek, de az biztos, hogy népes európai táborhoz csatlakozik hazánk.

A rövidített munkaerő támogatását Németországban találták ki a 2008-ban kezdődő válság során, hogy ezzel mérsékeljék annak káros gazdasági hatásait. A program lényege, hogy a kormány saját forrásból fizeti a munkavállaló bérének egy részét – pontosabban annak megfelelő összegű bértámogatást ad a munkaadónak -, ha elbocsátás helyett rövidített munkaidőben alkalmazza őket.

A modell egy win-win szituációnak tűnik válság idején, és lényege, hogy minden szereplő kiveszi a részét a krízis okozta terhek viseléséből. A munkavállaló nem veszíti el az állását, a munkáltató nem veszíti el a dolgozóját és alacsonyabb bérköltség mellett foglalkoztathatja tovább, az állam pedig életben tartja a gazdaság motorjait. Az így munkában maradó dolgozók továbbra is termelnek, azaz növelik a gazdasági aktivitást, amellyel egyrészt a költségvetés bevételkiesését is mérséklik, másrészt a jövőbeli fellendülést is időben előrehozzák, hiszen nincs szükség a válság elmúltával a kapacitások újraépítésére.

Mivel a koronaválságnak fundamentális okai nem voltak, a vége is pontosan ismert: a járvány elmúltával a gazdaságok megkezdhetik a növekedést. A pár hónapos kiesésre tökéletes megoldás a rövidített munkaerő bevezetése. Itt a bizonytalanságot az jelentheti, hogy a járványnak a korlátozások feloldása után lesz-e második, illetve harmadik felfutása és hogy az emberek, a gazdasági szereplők hogyan tanulnak meg együtt élni a járvánnyal.

Palkovics László miniszter ismertette a program egyes jellemzőit kedden (a részletszabályok hiánya miatt azonban számtalan kérdés merült fel), amely szerint itthon a rövidített munkaidőben dolgozók bérének 70%-át állja majd a költségvetés. Bár Orbán Viktor „speciális magyar” megoldásról beszélt, ez a kivitelezés eddig nagyon hasonlít a többi országban bevezetett kurzarbeithoz – Európában ugyanis nem egy ország élt már ezzel az eszközzel.

A fenti ábra bemutatja, hogy egyes országokban a munkavállalók bérének hány százalékát vállalja át a kormányzat, ha a fenti módon foglalkoztatja őket tovább a munkaadó. Egy kivétellel az arány 60 és 80% között mozog, így a magyar példa teljesen átlagosnak tekinthető. A fentiek közül mi voltunk az utolsó ország, aki meglépte ezt.

Azok az országok, akik nem a kurzarbeit alkalmazása mellett döntöttek, még nem feltétlenül hagyták magukra a munkavállalóikat. Horvátországban például nem bérarányosan, hanem nominálisan meghatározott összeget, 4000 kunát (mai árfolyamon 187 ezer forintot) kapnak április és május hónapokban a kkv-szektor alkalmazottai, Szerbiában a munkanélküliek minimálbért kapnak. Vannak olyan országok is, így például az Egyesült Államok vagy Japán, ahol egyszeri összeget fizetnek minden egyes háztartásnak a kormányok.

A kurzarbeit Németországban a pénzügyi válság idején sikeresen vizsgázott, így okkal reménykedhetünk benne, hogy az intézkedés a többi országban – így Magyarországon is – megakadályozza a tömeges munkanélküliséget.