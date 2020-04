Bizonyítottan sikeres a kormány munkahelymegőrző csodafegyvere - már csak be kéne vetni

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

A magyar kormány a napokban jelentette be, hogy itthon is bevezetik az úgynevezett kurzarbeitot, a rövidített munkaidő támogatását. A program már egyszer bizonyított Németországban, ahol a munkanélküliség a 2009-es válság éveiben még csökkent is. Az intézkedés relatíve olcsó is: a jelenlegi 750 milliárd eurós német koronavírus-csomagból mindössze 10 milliárdot tesz ki. Nem csoda, hogy Európa legtöbb országa meghonosította a kurzarbeitot. A magyar kormány előtt tehát adott a példa, mégis úgy néz ki, hogy a hagyományoshoz képest a magyar kurzarbeit szűkmarkúbb lesz, és még későn is jön.