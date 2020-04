Koronavírus Magyarországon: Budapest a legfertőzöttebb, büntetnek a rendőrök

Egyértelmű, hogy a főváros és Pest megye érintett leginkább, természetesen ennek háttere, hogy egy légúton terjedő fertőző megbetegedésről van szó, sokkal sűrűbben lakott ez a terület, mint a vidéki területek. Ugyanez a folyamat nagyvárosokban is tetten érhető. A másik ok, hogy az intézmények számai is sűrűbben fordulnak elő Budapesten.

A nyírségi, baranyai, és a nyugati határszélen található még több fertőzött, de jóval kevesebb, mint Pesten, a határszélen a forgalom növekedésből adódhatnak a magasabb számok.