Fokozatosan újraindul a termelés a Dacia romániai gyárában

A francia Renault tulajdonában levő Dacia fokozatosan újrakezdi a termelést romániai üzemében, így május 4-én már teljes kapacitással fog működni - jelentette be csütörtökön a járműgyártó.

A munka újrakezdését április 21-től hirdették meg, akkor a dolgozók egy része önkéntes alapon vállalhatja, hogy ismét bemegy dolgozni. Közölték, a tevékenység felfüggesztése idején kidolgozták és alkalmazták azokat a szükséges védekezési intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak közegészségügyi szempontból biztonságosan végezhessék feladatukat.

A Dacia március 17-én függesztette fel dél-romániai üzemének működését, miután a román elnök elrendelte a rendkívüli állapotot a koronavírus-járvány miatt.

Romániában két járműgyártó működik, a Ford a múlt héten jelentette be, hogy még legalább egy hónapig, május 4-ig szünetelteti a jármű- és motorgyártást legtöbb európai üzemében a koronavírus-járvány miatt. Közölték, hogy a gyártás újraindítása a következő hetek járványügyi eseményeitől, az adott időben érvényes országos szintű korlátozásoktól, a beszállítók rendelkezésre állásától és a márkakereskedői hálózat működésének lehetőségeitől függ. A Ford is március 19-én zárta be főbb európai üzemeit ideiglenesen, közöttük a dél-romániai krajovait is.

A két gyártó tavaly összesen 490 412 járművet szerelt össze romániai üzemeiben, ebből mintegy 350 ezret a Dacia.