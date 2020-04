Itt egy friss adat, amely pontosan megmutatja, mennyire is fáj a koronavírus

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus miatti korlátozások gazdasági hatásáról ma már tudjuk, hogy nagyon jelentősek lesznek, valószínűleg a vírus 2008-2009-es válságnál is mélyebb visszaesést okoz majd. A legtöbb esetben viszont csak előrejelzéseket, becsléseket és ezekre alapuló számításokat látunk ezzel kapcsolatban, most viszont napvilágot látott egy adat, amely se nem becslésen, se nem a szereplők hangulatán alapszik, hanem nagyon is kézzelfogható. És azt mutatja, hogy nagy a baj.