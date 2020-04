Nem enyhül a katasztrófa: még 6,6 millió munkanélküli Amerikában egy hét alatt

Újabb 6,6 millió amerikai kért munkanélküli segélyt a legfrissebb adatok szerint, így zsinórban harmadszor közöltek milliós számot, ami elsőre kirobbanó rekordnak számított.

A mostani 6,6 milliós heti friss munkanélküliségi adat csak azért nem új történelmi csúcs, mert az előző hét adatát 6,8 millióra felfelé módosították. De így is legjobb esetben stagnálásról beszélhetünk, egyelőre nem igazán látszik, mikor enyhülhet a koronavírus első negatív hatása.

Három hét alatt több mint 16 millió amerikai vált munkanélkülivé.

A mostanival a tartósan munkanélküliek száma is 7,45 millióra emelkedett a múlt héten közölt 3,06 millióról, és az új kérelmek négyheti mozgóátlaga is 4 millió felett volt. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a koronavírus miatti gazdasági leállás azonnal komoly csapást mért az amerikai munkaerőpiacra, illetve a megugráshoz az is hozzájárult, hogy a kormányzati mentőcsomag a vállalkozóknak megkönnyítette, hogy munkanélkülivé váljanak és segélyt kapjanak.

Címlapkép: Getty Images