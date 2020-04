Micsoda?! 10%-os a magyar munkanélküliség?

Sokkoló felmérés látott napvilágot , amely alapján 10%-os munkanélküliségi ráta adódna már most is. Tényleg itt tartanánk?

A magyar gazdaság szinte biztosan súlyos recesszión fog keresztülmenni a következő időszakban. A napokban érkező legtöbb előrejelzés már 5% körüli GDP-visszaesést prognosztizál az idei évre, ami meghaladja a régiós országok visszaesését is. Már a magyar kormány sem számol bővüléssel, Varga Mihály pénzügyminiszter jelzése szerint 3%-os recesszió lehet Magyarországon. A belső kereslet visszaesése és az exportfüggő magyar gazdaság miatt tehát a kormány és az elemzők szerint is különösen nehéz idők jönnek, amely a munkanélküliségi rátát is megemeli.

A kormányzati jelzések alapján már mostanáig tízezrek veszíthették el a munkájukat, és a munkanélküliek száma napról napra több ezerrel emelkedhet. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy a leépítésekben a vállalatok működésének ellehetetlenülése és a bevételek visszaesése mellett az is fontos szerepelt játszik, hogy a kormányzati mentőcsomag késlekedik. A német kurzarbeit mintájára számos országban az állam finanszírozza a fizetés egy részét, hogy a vállalatok ne építsenek le; ilyenre Magyarországon is lesz lehetőség, de csak legkorábban május 1-jétől, addig még sokan veszíthetik el az állásukat.

Az adatok azonban azt mutatják, hogy minél hamarabb minél szélesebb körben kellene megvédeni a munkahelyeket. A márciusi beszerzésimenedzser-index történelmi mélypontra, 29 pontra esett (az 50 alatti érték recessziót jelez a feldolgozóiparban), ráadásul a vállalatok igen komoly leépítésekre készülnek. Nagyot romlott a GKI fogyasztói hangulatindexe is, a pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség kapcsán erősödött, de a magyar gazdaság jövőjének megítélése is drámaian negatív lett. Ebből azonban még nem lehet látni, hogy mennyivel nőhetett a munkanélküliség, azt viszont igen, hogy eléggé kedvezőtlen adatok várhatóak a következő időszakban a munkaerő-piacról is.

A leginkább negatív képet eddig az Ipsos felmérése festette, amely szerint a magyarok 7%-a veszíthette vagy el az állását, mehetett csődbe a munkáltatója a koronavírus-válság kitörése óta. Ez azt jelentené, hogy egyetlen hónap leforgása alatt 300 ezer magyar lett munkanélküli.

A kormányzati jelzések márciusban 30 ezer munkanélküliről szóltak, azóta pedig csaknem ugyanennyien válhattak munkanélkülivé. Ez azonban jóval alatta marad az Ipsos felméréséből kirajzolódó számoknak. Ha az Ipsos felmérésből indulunk ki, akkor a KSH által közölt korábbi 4% alatti munkanélküliségi ráta mostanra 10% fölé emelkedhetett, ami 480 ezer munkanélkülit jelentene.

Egyelőre talán nem tartunk még itt,

hiszen néhányan, akik fizetés nélküli szabadságon vannak, könnyen válaszolhatták azt, hogy elveszítették a munkájukat,

akiket részmunkaidőben foglalkoztatnak, azok is válaszolhatták akár ugyanezt,

akiknek bizonytalanná vált a munkahelyük, "megelőlegezhették" a munkanélküliséget,

illetve a minta elemszáma sem tűnik elég magasnak robusztus következtetések levonására,

de a nemzetközi példák valóban komoly aggodalomra intenek.

Norvégiában – ahol már elérhetőek a friss adatok – például már történelmi csúcson, 15% felett áll a munkanélküliségi ráta, miközben a svájci álláskeresők száma is emelkedésnek indult, Amerikában pedig rakétaként lő ki a munkanélküliek száma. Igaz, az ottani munkaerő-piac rendkívül flexibilis, így nem lehet összehasonlítani az európai helyzettel: amilyen gyorsan megválnak a munkaerőtől a tengerentúlon, olyan gyorsan is veszik fel őket. Ezzel szemben az európai munkaerőpiac lassabban reagál. A legtöbb elemző azt várja, hogy a magyar munkanélküliség a válság legsúlyosabb időszakában 7-10% között lehet, ez azonban talán még nem most érkezett el. Ha viszont az Ipsos felmérése pontos, akkor lehet, hogy a várakozások alábecsülik a munkaerő-piaci helyzet romlását.

