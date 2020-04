Olaszországban csökkent a halálos áldozatok száma, Franciaországban tetőzhet a járvány

Olaszországban valamelyest csökkent péntekre az új típusú koronavírus okozta megbetegedések napi halálos áldozatainak száma, Franciaországban a járvány elérhette tetőpontját, a kórházi súlyos betegek számának csökkenése folytatódott, Törökországban a diagnosztizáltak száma az utóbbi napok 4000-hez közeli szintjéről pénteken ismét rekordot döntve 4747-re ugrott.

Olaszország

Valamelyest csökkent péntekre az új típusú koronavírus okozta megbetegedések napi halálos áldozatainak száma, miután csütörtökön 610, pénteken pedig 570 újabb halálozásról számoltak be az olasz hatóságok. Az egy nap alatt igazolt új fertőzöttek száma pénteken 3951 volt, míg csütörtökön 4020 új fertőzöttről adtak számot Rómában. A növekedés így 2,75 százalékos, és múlt vasárnap óta tartósan 4 százalék alatt van. Március elején még naponta 20 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma.

A friss adatok szerint a betegségből az elmúlt 24 órában 1985 ember épült fel, a gyógyultak száma ezzel 30 455-re nőtt. Az intenzív osztályon ápolt betegek száma pedig hetedik napja csökken, pénteken 108-cal 3497-re mérséklődött. Az összes fertőzött száma Olaszországban így 147 577-re emelkedett, a halálos áldozatok száma pedig 18 849-re nőtt.

Nem sokkal később Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette, hogy az olasz kormány május 3-ig meghosszabbítja a járvány miatt eredetileg húsvét hétfőig elrendelt korlátozásokat. Bejelentette azt is, hogy április 14-én újra kinyithatnak a könyvesboltok, írószerboltok és a gyerekruhaüzletek Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet vezetője, Silvio Brusaferro arra figyelmeztetett, hogy a terjedés lassulása pozitív jel, de emiatt még nem szabad lazulnia a fegyelemnek. A korlátozások miatt Olaszország várhatóan a második világháború utáni időszak legsúlyosabb gazdasági visszaesését lesz kénytelen elkönyvelni, Az Unicredit olasz bank például 15 százalékos gazdasági zsugorodást jósol. Ezzel párhuzamosan Genfben szintén a korlátozások elhamarkodott lazítása ellen emelt szót Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

"A korlátozások feloldása a vírus halálos újjáéledéséhez vezethet" - figyelmeztetett az etióp mikrobiológus, maláriakutató. Tedrosz Adhanom rámutatott, hogy egyes helyeken, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban "üdvözítő lassulás" tapasztalható, máshol viszont riasztó ütemben gyorsul a SARS-CoV-2-vírus terjedése. A főigazgató tudatta, hogy a WHO csaknem 1,5 millió megerősített esetről és mintegy 92 ezer halálos áldozatról tud biztosan világszerte. Tedrosz Adhanom riasztó trendnek nevezte, hogy egyes országokban rengeteg egészségügyi dolgozó is megfertőződik. A WHO főigazgatója fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy egyetlen ország sem immunis a világjárvánnyal szemben.

Franciaország

Franciaországban az elmúlt 24 órában 987-tel 13 197-re emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma - közölte péntek esti sajtótájékoztatóján a francia egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Jérome Salomon jelezte: a járvány elérte tetőpontját, a kórházi súlyos betegek számának csökkenése folytatódott.

Az idősotthonokból 433 új halálesetet jelentettek, ott 4599 áldozatot szedett eddig a Covid-19 fertőzés, a kórházban elhunytak száma csütörtök óta 544-gyel 8598-ra emelkedett. Köztük van egy tízévesnél fiatalabb gyerek, aki egy párizsi kórházban hunyt el, és jóllehet a koronavírussal is megfertőződött, a halálokok között több betegség is szerepel. Franciaországban a járvány eddigi legfiatalabb áldozata egy 16 éves lány volt. A kórházban elhunytak 81 százaléka ugyanakkor 70 évnél idősebb volt.

A járványügyi illetékes kiemelte: megjelent egy "halvány fénysugár" azzal, hogy az egymás utáni második nap csökkent az intenzív osztályon ápolt betegek száma, mégpedig 62-vel 7004-re. Csütörtökön 82-vel voltak kevesebben, mint előző nap. Szerdán még 17-tel nőtt az új betegek száma, kedden 59-cel, hétfőn 94-gyel.

"Nagyon magasan megkezdődött a tetőzés, de a járvány még mindig terjed, régiónként nagyon különböző módon, sok új beteg van a kórházakban, ezért továbbra is óvatosnak kell lennünk" - fogalmazott az illetékes.

A regisztrált betegek száma az előző napi 86 334-ről 90 676-ra nőtt. Kórházban 31 267 beteget ápoltak, ami 500-zal több, mint csütörtökön, de 1726-an gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 24 932 23-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma. A tájékoztatás szerint a francia kórházakban ápolt súlyos betegek 83 százaléka túlsúlyos, háromnegyedük férfi és az átlagéletkoruk 63 év.

Törökország

Törökországban a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma az utóbbi napok 4000-hez közeli szintjéről pénteken ismét rekordot döntve 4747-re ugrott, és így az összes fertőzött száma 47 029-re nőtt - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból. Fahrettin Koca rról is beszámolt, hogy az elhalálozások száma kismértékben ugyan, de ugyancsak megdöntötte a napi rekordot, 98-cal 1006-ra emelkedett. Ez az érték csütörtökön 96 volt. A törökországi halálozási arány jelenleg néhány századszázalékkal még a közismerten alacsony németországit is "alulmúlja", kerekítve mindössze 2,14 százalék.

A török egészségügyi tárca vezetője hozzátette: a fertőzöttek közül jelenleg 1667-en szorulnak intenzív ellátásra, 115-tel többen, mint csütörtökön, 1062 beteg pedig lélegeztetőgépre is van kapcsolva, ami 45-tel haladja meg az előző napi értéket. A gyógyultak száma 2423 - húzta alá Koca. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Törökország meghaladta az új típusú koronavírussal kapcsolatos tesztek számát illetően korábban kitűzött napi 30 ezres célt, pénteken ugyanis már 30 864-et végeztek el. Koca hangsúlyozta, hogy csökken azok aránya, akik intenzív osztályra kerülnek. Az adatok reményét fejezte ki, hogy az előttünk álló napokban gyorsulás következik be a gyógyultak számában.

Törökországban a járvány enyhítése érdekében múlt péntek éjfél óta zárva van a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb város és a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak település. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve azokra a 20 éven aluliakra is, akik nem dolgoznak. Nincsenek továbbá sem kulturális, sem sportesemények, zárva tartanak az iskolák, a színházak, a mozik, a bárok, a kávézók, az éttermek, illetve megtiltották a tömeges imádkozásokat is a mecsetekben. Az élelmiszerboltokban ugyanakkor, ahogy minden forgalmasabb nyilvános helyen, kötelező a védőmaszk használata.

A kis-ázsiai országban már korábban leállították a nemzetközi és a belföldi repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Ezen felül naponta rendelnek el kéthetes vesztegzárat vidéki kistelepüléseken és településrészekben az illetékes közigazgatási szervek. Süleyman Soylu török belügyminiszter csütörtök este a török Star televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy országszerte eddig 180 kisebb településen mintegy 122 500 emberre vonatkozik karanténintézkedés, de ha ehhez hozzáveszik azokat a külföldről hazatérő török állampolgárokat is, akiket a hatóságok diákotthonokban helyeztek el, akkor ez a szám 138 ezer.