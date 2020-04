Gyilkos folyamatot indított el a koronavírus: mekkora bajba kerülhet Magyarország, ha tényleg beüt a válság?

Komoly kockázatot jelent a feltörekvő országok számára a dollárlikviditás kiszáradása, az utóbbi hetekben látványosan megugrott a dollár iránti kereslet. Ez elsősorban azoknak lehet rossz hír, akiknek jelentős a lejáró dolláradósságuk. Rajtuk segíthetne a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 1000 milliárd dolláros rendelkezésre álló kerete, ennek hatékony felhasználásához azonban az is kellene, hogy a forrást rugalmasabban helyezzék ki – olvasható a JP Morgan elemzésében.

Menekül a dollár a feltörekvő piacokról

A 2018 második felében látott tőkekivonás után 2019-ben ismét friss pénzt vonzottak a feltörekvő országok, ez egészen idén februárig kitartott, majd márciusban a koronavírus a pénzpiacokon is eladási hullámot indított el, így a tőke menekülőre fogta – olvasható a JP Morgan nemrég megjelent elemzésében.

Az úgynevezett hirtelen tőkekleállás (sudden stop) esélye a JP Morgan modellje szerint. A narancs vonal az esély, a kék oszlopok pedig a ténylegesen bekövetkezett eseményeket jelölik.

Ehhez jött még a dollár utóbbi hetekben látott erősödése, amire szintén sokkal érzékenyebbek lettek a feltörekvő piacok. Az amerikai befektetési bank korábbi modellje alapján 15%-nyi dollárerősödés a korábbi 0,5%-os GDP-arányos nettó tőkebeáramlást 0,3%-os kiáramlássá változtatta a feltörekvő piacokon.

A bank friss modelljében azt vizsgálta, van-e esély a dollárfinanszírozás hirtelen leállására a feltörekvő piacokon. Arra a következtetésre jutottak, hogy

nagy esélye van egy általános tőkekivonásnak, ami a 2008 őszéhez hasonló lehet.

A hivatalos megfogalmazás szerint akkor beszélhetünk a tőkeáramlás hirtelen leállásáról, ha egymást követő két negyedévben jelentősen csökken a tőkebeáramlás. Ilyenre az elmúlt évtizedben többször is volt példa, a 2011-es európai adósságválság során, amerikai jegybank 2013-as szigorítása idején, illetve a 2014-16-os nyersanyagár-zuhanáskor. Ezek azonban a legtöbb feltörekvő országot korlátozottan érintették.

Az utolsó átfogó tőkekiáramlás a 2008-as válság során volt a fejlett és a feltörekvő országokban, akkor a GDP 1,3%-ának megfelelő összeg menekült. A JP Morgan szerint most 55% annak az esélye, hogy a második és harmadik negyedévben hasonló hirtelen leállás jön a piacokon, ez 2008 óta a legnagyobb valószínűség.

Az elemzés szerint a mostanihoz hasonló recessziós helyzetben két dolog befolyásolja az esetleges hirtelen tőkeleállást az egyes országokban: a fejlett és feltörekvő gazdaságok közti növekedéskülönbség, illetve a dollár árfolyamának változása. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mostanihoz hasonló helyzetben a feltörekvő országok tőkeáramlása sokkal érzékenyebb a dollár árfolyamára. Normális esetben 10 százalékos dollárerősödés a GDP 0,3%-ának megfelelő tőkekivonást indíthat el, ha viszont a világ recesszióban van, akkor ez a hatás akár a háromszorosa is lehet. Közben viszont csökken a növekedési különbség jelentősége, vagyis a feltörekvő országoknak nagyobb növekedési többletet kell felmutatniuk, hogy ugyanannyi tőkét vonzzanak, mint a normális időszakokban.

Az amerikai bank várakozásai szerint az idei második negyedévben 4 százalékpontra ugorhat a feltörekvő-fejlett növekedési különbség, ami a történelmi tapasztalatok alapján támogatná a feltörekvő piacokba való tőkebeáramlást. Azonban a fenti elmélet szerint az erősebb dollár szinte teljesen ellensúlyozhatja ezt a hatást.

De miért fáj ennyire az erősebb dollár a feltörekvő országoknak? Elsősorban az adósságszolgálati kiadásaik (tőke- és kamatfizetés) ugranak meg a devizakötvények után, emellett veszélybe kerülhet néhány ország fizetőképessége a dollárhiány miatt, így a folyamat akár komoly károkat is okozhat.

Ha az amerikai deviza jelenlegi szintje tartósan fennmarad, az a GDP 0,3%-ával nagyobb visszaesést hozhat a tőkebeáramlásban, mint a növekedési különbség pozitív hatása – világítanak rá az elemzők.

Mennyire van veszélyben Magyarország?

A fentiek gyakorlati következménye az lehet, hogy a dollárfinanszírozás hirtelen elapadása miatt több ország esetében is megkérdőjeleződhet az adósság megújításának lehetősége. A probléma feltárására a JP Morgan egy külön mutatót vezetett be: a rövidtávú lejáró külső adósságot és a 2020-as várható fizetési mérleg egyenleget vizsgálták meg a rendelkezésre álló devizatartalék arányában:

A rövid külső adósság és a fizetési mérleg egyenlege a devizatartalék arányában.

Az ábrán látszik, hogy elsősorban Argentína és Törökország számára lehet égetően fontos a dollárfinanszírozáshoz való hozzájutás, náluk a mutató 160 százalék felett van, vagyis forrásbevonás vagy csőd nélkül több mint másfélszer annyit kellene idén visszafizetniük, mint amennyi pénz rendelkezésre áll.

Számunkra jó hír, hogy Magyarország nincs közvetlen veszélyben, az MNB devizatartalékának 70 százalékát teszi ki a rövidtávú finanszírozási szükségletünk, ez a régióban átlagosnak számít, Lengyelországban sokkal jobb a helyzet, a románok és a csehek viszont ugyanitt állnak a listán.

Ha viszont azt vizsgáljuk meg, mennyit változott a helyzet a koronavírus kitörése miatt, akkor már nem ilyen pozitív a kép magyar szempontból: január közepéhez képest ebben a mutatóban csak az olajexportőr Chile és Oroszország mutat nálunk nagyobb romlást.

A fenti kockázati mutató változása január 10-éhez képest a koronavírus-járvány hatására.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a GDP 48%-át kitevő magyar külső adósság ugyan jelentősen alacsonyabb, mint néhány évvel ezelőtt, de így is a legmagasabb Oroszország és Argentína után a vizsgált országok közül.

Országok devizaadóssága a GDP arányában.

További kockázatot jelenthet az elemzők szerint a külföldi tulajdonosok aránya a helyi kötvények piacán, hiszen a tőkeáramlás esetleges hirtelen leállása érzékenyen érintheti azokat az országokat, ahol magas a külföldi tulajdonosok súlya. Magyarországon ez nominálisan Dél-Afrika és Malajzia után a harmadik legmagasabb, GDP-arányosan viszont nem tartozunk a kiemelten érintett országok közé.

Külföldiek aránya a helyi devizás kötvények piacán. A bal oldali skálán sárgával GDP-arányosan, a jobb oldalin kékkel a nominális állomány.

Az utóbbi hetekben egyébként nem is látszott jelentős külföldi tőkekivonás a magyar piacról: az ÁKK adatai szerint az első piaci ingadozásban ugyan csökkent 200-300 milliárd forinttal a külföldiek állománya még a forint gyengülése ellenére is, az utóbbi napokban azonban ez nagyrészt vissza is épült.



Ki segíthet, ha nagyobb lesz a baj?

A fejlett jegybankok likviditástámogató lépései egyelőre nem tűnnek elegendőnek, hogy egy komolyabb tőkekiáramlást megfékezzenek

- vélik a JP Morgan elemzői.

Kiemelik, hogy néhány ország jegybanki intervencióval próbálkozott a devizája gyengülésének megállítására, de a feltörekvő piacon egyelőre ehhez alacsonyak a tartalékok. Az, hogy eddig nem került sor agresszívabb intervencióra, arra utal, hogy a jelenlegi alacsony nemzetközi inflációs környezetben nagyobb a feltörekvő országok tűréshatára a devizagyengüléssel kapcsolatban.

A külső sérülékenység megugrásával és a dollárlikviditás kiszáradásával nagyobb figyelmet kapott a Nemzetközi Valutaalap (IMF), mint a feltörekvő országok végső menedéke – vélik az elemzők. Eddig már nyolcvan ország fordult segítségért a Valutaalaphoz, a teljes rendelkezésre álló keret pedig 1000 milliárd dollár. Vannak olyan feltörekvő országok, melyek csak szakmai segítségért folyamodtak a koronavírus-járvány miatt, de egyesek konkrét hitelkérelmet is beadtak.

A JP Morgan szerint a fő probléma, hogy az IMF segítségének továbbra is feltétele az adósság fenntarthatósága, a Valutaalap nem hitelezhet olyan államnak, melynek adósságát fenntarthatatlannak ítéli. A mostani helyzetben pedig ez sok esetben problémát okozhat, a dollárerősödés és a finanszírozás elapadása könnyen a fenntarthatatlanság felé sodorhat egyes országokat.

Éppen ezért az IMF-től is rugalmasabb hozzáállásra lehet szükség, a meglévő eszköztáron belül érdemes lehet csökkenteni a kamatokat és még jobban kitolni a futamidőt, illetve szóba került a Valutaalap elosztható SDR-kvótájának megduplázása is, amivel magasabb összegű hitelhez juthatnának a bajba került országok. Emellett az alacsony jövedelmű országok hitelezését segíthetné, ha az IMF-tagállamok felállítanának egy garanciaalapot, mely után a kockázatosabb országokat is biztonságosan tudnák hitelezni.

Címlapkép: Getty Images