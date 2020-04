Koronavírus: dolgozók tízezrei kaphatnak havi támogatást a kormány különleges programjának köszönhetően

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyedi jövedelemkompenzációban részesülnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók a koronavírus-járvány miatt. A Via Credit elemzéséből most az is kiderül, hány cég jelentkezhet a támogatásra, kikre kérhető a támogatás és mindez várhatóan mekkora forrást fog felemészteni. Érdemes azzal kapcsolatban is képbe kerülni, hogy mit kell egy vállalkozásnak vállalnia a támogatásért cserébe és milyen apróbetűs részei vannak a kormányrendeletnek.