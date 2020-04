Kásler kirúgta, a dolgozók visszakövetelik: nyílt levében álltak ki Cserháti Péterért

Az Országos Rehabilitációs Intézet (OORI) dolgozói nyílt levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek és Pintér Sándor belügyminiszternek, melyben megalapozatlannak és igazságtalannak nevezik Cserháti Péter főigazgató leváltását.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere húsvét vasárnap jelentette be, hogy megszüntette Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói megbízását. A tárca tájékoztatása szerint a felmentés oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben Cserháti nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek április 15-re több mint kétszáz ágyat kellett volna biztosítania, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató az utasításban szereplő ágyszámmal szemben.

Az EMMI közleményében továbbá azt írja: az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott. Mindez ellentétes az ágazati elvárással és a kórháznak adott feladatszabással. A megfelelő felkészülést nem végezte el a főigazgató, komolyan veszélyeztetve ezzel a járvány elleni sikeres védekezést és betegellátást.

Az Index a nyílt levelet változtatás nélkül tette közzé:

Tisztelt Miniszterelnök Úr és Belügyminiszter Úr!

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozóiként mélységesen megrendülve fogadtuk Kásler Miklós húsvét vasárnapi döntését, mely szerint menesztik intézetünk főigazgatóját, Cserháti Pétert.

Jelen levelünkkel határozottan szeretnénk kifejezni, hogy a fenti döntést megalapozatlannak és teljes mértékben igazságtalannak tartjuk. A menesztés indoklásában leírt állításokat pedig a leghatározottabban visszautasítjuk.

Cserháti Péter vezetésével intézetünk a járvány magyarországi megjelenése óta heroikus küzdelmet folytatott. A járványügyi hatóságokkal folyamatos egyeztetésben és együttműködésben kerestük az egyensúlyt, hogyan folyhatna mozgásszervi rehabilitáció továbbra is Magyarországon és ugyanakkor hogyan segíthetnénk a COVID-19 vírussal megfertőződött betegek ellátását.

Intézetünk vezetése teljes átláthatóságot biztosított számunkra, folyamatosan tájékoztatott minket dolgozókat is az aktuális lépésekről, melyek az érkezett írásbeli utasítások és határozatok, valamint az arra adott reakcióink mentén egyértelműen végig követhetők. Az Operatív Törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ minisztérium által jóváhagyott ránk szabott utasításait rendre azonnal végrehajtottuk és az intézetben a kért változtatásokat a határidőre elvégeztünk.

Kásler Miklós miniszter úr legutolsó április 7-én kelt levelének, valamint az április 10-én elfogadott ütemtervnek megfelelően 233 ágyat szabadítunk fel 2020 április 15-re. A főépület kiürítése jelenleg is zajlik, az elmúlt egy hétben – munka, pihenő és ünnepnapokon is dolgozva – kialakításra kerültek a betegutak, zónák és a személyzet beosztása.Összegezve eddig is készen álltunk, és most is készen állunk, hogy a hozzánk érkező betegeket fogadjuk és megfelelő szinten ellássuk.

Azt is láttuk, hogy mind az Operatív Törzs, mind a Nemzeti Népegészségügyi Központ mindent megtesz, hogy a járványt Magyarországon kontroll alatt tartsa és az állampolgárokat megvédje.

Éppen ezért jelen levelünkkel Miniszterelnök Úrhoz, az Operatív Törzshöz és a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordulunk, és kérjük, hogy bírálják felül Kásler Miklós döntését, mert az igazságtalan, alaptalan és alapjaiban rendíti meg intézetünk biztonságos működését ezáltal véleményünk szerint veszélyezteti a magyarországi egészségügyi ellátás működését ebben a kritikus helyzetben.

Bízunk Önökben, szakértelmükben és emberségükben, hogy a fentebb felvázolt tények alapján kérésünket megfontolják és mindannyiunk számára a legjobb döntést hozzák.

Köszönettel,

az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói közössége

A főigazgatót ma így búcsúztatták az intézet munkatársai:



Kovács Gábor az utód

Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója vezeti mától megbízott főigazgatóként az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) - jelezte mai közleményében az Emmi, hozzátéve, a két intézménynek kiemelt szerepe lesz, amikor a koronavírus-járvány tömegessé válik Magyarországon. A Korányiban már most is nagy számban kezelnek súlyos koronavírus-fertőzött betegeket. Az OORI új épületének infrastruktúrája is teljes körűen alkalmas arra, hogy súlyos, invazív gépi lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket ellásson több mint 200 ágyon. További lélegeztetési egységek biztosíthatók még az intézet régebbi épületében is kis átalakítással.

A biztonságos ellátásra való megfelelő mértékű felkészüléshez komoly erőfeszítésekre van még szükség a Rehabilitációs Intézetben - áll a minisztérium közleményében. Részben a járványelleni védekezésben való magas szintű részvétel, részben pedig a rehabilitációra szoruló betegek ellátásában. Megkezdődtek az intézeten belüli kapacitás átcsoportosítások és az előkészületek a fertőzött betegek fogadására, megtörtént az ellátó személyzet beosztása, átcsoportosítása. A Rehabilitációs Intézetben az átállás alatt is folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik a 146 rehabilitáció alatt álló beteg ellátása. A rehabilitációs programokért felelős orvosok véleményezték, hogy az Intézetben jelenleg rehabilitáció alatt álló betegek közül kik bocsáthatók haza.