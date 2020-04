Fricska az EMMI-nek: a kirúgott kórházigazgató még több feladatot kapott a Semmelweis Egyetemen

Komoly üzenetértékű hír jelent meg a Semmelweis Egyetem honlapján arról, hogy - a Kásler Miklós EMMI miniszter által vasárnap kirúgott - Cserháti Péter új feladatokat kap rektori biztosként a Semmelweis Egyetemen.

Gyors lépés

A Semmelweis Egyetem dr. Cserháti Péter 2019. október 1-én kelt rektori biztosi feladatkörét kibővíti, és megbízza a Semmelweis Egyetem komplex rehabilitációs fejlesztésével, ami magában foglalja a hazai egészségipari fejlesztési szempontok megvalósítását is - jelentette be a Semmelweis Egyetem kedd délután.

Mindezek mellett feladata a COVID-19 járvány idején a tartós intenzív osztályos kezelés és gépi lélegeztetés kapcsán kialakuló súlyos izomerő veszteség, kognitív és mentális zavarok jelentkezéséből adódó rehabilitáció megszervezése, valamint megfelelő felkészülés a járvány után várhatóan megnövekvő rehabilitációs esetek szakmai szempontok szerint ütemezett ellátására - olvasható az egyetem közleményében.

Üzenet az EMMI-nek

A fenti bejelentés háttereként érdemes kiemelni két tényt:

Kásler Miklós - máig tisztázatlan körülmények között - szombaton megszüntette dr. Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói megbízását.

Az OORI az EMMI felügyelete alatt áll, míg a Semmelweis Egyetem fenntartója - a többi orvosegyetemmel együtt - az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A Semmelweis Egyetem Cserháti Pétert érintő bejelentésének komoly üzenetértéke van nemcsak a közvélemény felé, hanem a Kásler Miklós vezette egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. Azt üzeni ugyanis, hogy egy ilyen szakembert (aki korábban az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa is volt és ezt megelőzően is fontos szerepeket töltött be az államigazgatásban) nem partvonalra kell tenni, hanem a frontvonalba érdemes küldeni.

