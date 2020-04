Koronavírus: nap közbeni magyar adat érkezett

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn közölte, hogy a jövő hét végén is hétvégén is kijárási tilalmat léptetnek életbe és ha szükségét látják, a rendelkezést a következő hétvégéken is fenntartják a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására.

A kis-ázsiai országban péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalom volt érvényben a 30 legnagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában -, valamint a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja és ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. Az intézkedés 63 millió 640 ezer embert érintett. A szóban forgó városok a személyforgalom előtt április 3. éjfél óta zárva vannak. Az újabb intézkedés tovább szigorította azt az országos szintű kijárási korlátozást is, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.

Törökországban az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették, leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték.

A járvány török lefutása az utóbbi hetekben jelentősen gyorsult.