Koronavírus: Oroszország az új Lombardia? – Ijesztő hírek futottak be

A koronavírusos új esetszámok világszintű görbéje kezd ellaposodni ezekben a napokban és ennek örülnek jelenleg a tőzsdék, miközben az importált esetek miatt olyan országokban ugrott meg újra az esetszám (Kína, Japán, Szingapúr), ahol elvileg már túl vannak a járvány akut fázisán – mutat rá a Nordea napi elemzésében. A bank ismét azt a kellemetlen kérdést feszegeti, hogy hogyan akarják az egyes országok újranyitni a határokat anélkül, hogy ne szabaduljon el újra kaotikus módon a vírus és a friss médiajelentések alapján azt a frusztráló kérdést is felteszi, hogy vajon jobban is eldurvulhat-e a vírushelyzet Oroszországban, mint anno az észak-olasz Lombardia tartományban.

A koronavírusos új esetek száma világszerte 70 ezer közelébe lassult Húsvéthétfőn és részben ennek örülnek most a tőzsdék a Nordea elemzői szerint, hiszen ez arra utal, hogy az intenzív felfutási szakaszon már túl lehetünk. Csendben megjegyezzük: minden hétvége után ezt látjuk, hogy a legtöbb országban ellaposodik a görbe, aztán az elmaradt esetek lejelentése miatt hétközben újra emelkednek a görbék. Ezt egyébként a svéd görbénél ők maguk is leírják, és éppen ezért, illetve az eltitkolt/nem tesztelt esetek jelentős száma miatt érdemes még mindig nagyon óvatosan kezelni azt a kérdést, hogy vajon a világ túl van-e már a koronavírus járvány első hullámának tetőpontján, vagy sem.

Aztán ha túl is van már ezen a kritikus ponton a világ, rögtön adódik a kérdés, hogy hogyan jöjjenek vissza az egyes országok a belső és külső karanténok szerteágazó rendszeréből. Mert három erős figyelmeztetés is van arra, hogy ez bizony rosszul is elsülhet: Kínában az importált esetek miatt öthetes csúcsra ugrott a napi új esetszám és ugyanígy nagyon megugrott Japánban is Szingapúrban is. Éppen ezért a Nordea elemzői szerint még több negyedéven keresztül csaknem zárva lesznek a határok, hiszen az lehetetlen, hogy minden beutazó embert 14 napos kötelező karanténba rakjanak.

Közben újabb nagy gócpont kialakulásának jelei mutatkoznak Oroszországban a Nordea szerint és több médiajelentésre hivatkozva emlékeztet rá, hogy egy orosz-shanghai járaton 51 fertőzöttet találtak, ami igen rossz helyzetre utal Oroszországban. Emellett más médiajelentések szerint rengetegen állnak órákig sorba Moszkván kívüli ambulanciákon ellátásra várva és ezzel összhangban egy mai sajtóbejelentés szerint tíz nap alatt újabb 24 egészségügyi intézményt készítenek fel koronavírus-fertőzöttek fogadására Moszkvában, mert a következő két-három héten kevésnek bizonyulhat kórházi ágyak száma.

Az alábbi exponenciális oroszországi gyorsulást mutató grafikon csak a tegnapi adatokat tartalmazza, ahhoz képest mai orosz hivatalos közlés szerint mára egy nap alatt 2774-gyel 21 102-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma. Ez 15,1 százalékos növekményt jelent. A halálesetek száma 22-vel, 170-re nőtt, a gyógyulásoké pedig 224-gyel, 1694-re. Moszkvában 460 új fertőzésesről tud a statisztika, az esetszám kettővel meghaladta a 13 ezret. A fővárosban 95 halálesetet regisztráltak.

Skandináv térségi bankként a Nordea fokozottan figyeli az észak-európai országok koronavírusos-folyamatait. Mai elemzésében újra rámutat: a svédek taktikája (lazább karantén szabályok, de ezzel együtt tudatosan bevállalt magasabb halálozás) fokozott kockázatokat hordoz magában, de legalább huzamosabb ideig fenntartható anélkül, hogy a súlyosabb gazdasági károk miatt enyhíteni kellene rajta. Mindez az 1 millió főre vetített halálozás esetén így néz ki: már csaknem 90 haláleset jut 1 millió svéd lakosra, összesen pedig 919 haláleset történt az országban (ld. cikk végi táblázat).

A 90 fős svéd adat sajnos „eltörpül” a spanyol és a belga hasonló időszakbeli hasonló adatokhoz képest (rendre 250 és 337 fő), miközben a holland görbe szépen kezd ellaposodni, a brit és a francia viszont még mindig intenzíven emelkedik. Nem véletlen, hogy éppen tegnap jelentették be a szigorú francia karantén szabályok május 11-ig történő meghosszabbítását.

Az alábbi összesítés végül a ma délelőtti állapotot mutatja a főbb vizsgált országokban és amint látjuk: az amerikai összes esetszám már közelít a 600 ezerhez, és a bő 23 ezer halálozás mellett a kritikus állapotban lévők száma csaknem 13 ezre fő. A táblázat utolsó oszlopa beszédes még: 1 millió lakosra vetítve mutatja az országban hivatalosan elvégzett koronavírus tesztek számát. Itt a norvégok vezetnek, akik tudatosan annyi tesztet csinálnak, amennyit csak bírnak, de az olasz, német, dán és spanyol tesztszám is magas. Magyarországon a reggeli adatok szerint közel 36 ezer tesztet végeztek el, ami 9,9 millió főre vetítve 3620 körüli adatot jelentene és ezzel bizony a táblázatbeli országok a második legalacsonyabb értéket kapjuk Irán után.

Címlapkép forrása: Alexei Druzhinin\TASS via Getty Images