Magyar szer a koronavírus ellen - Fontos kutatás léphet új szintre

A Sigma-1 receptor serkentése áttörést hozhat a koronavírus megbetegedések szövődményeként kialakuló tüdőgyulladás és szöveti hegesedés kezelésében – mondja dr. Fekete Andrea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa, a SigmaDrugs gyógyszerfejlesztő startup társalapítója és vezetője a Semmelweis Egyetem portáljának beszámolja szerint . Az egyetemi spin off cég szabadalmát arról, hogy a Sigma-1 serkentése jó lehet a szöveti hegesedés gátlására, 2019-ben jegyezték be. Ezek az eredmények adják az alapot a mostani, COVID-19-cel kapcsolatos vizsgálatokhoz, amelyek szerint az említett molekula aktiválása megvalósítható egy piacon elérhető, de teljesen más betegség kezelésére szolgáló gyógyszerrel. A kutatóorvos jelenleg a humán fázis-vizsgálatokhoz szükséges protokollt készíti elő, hogy megkezdődhessen a szer engedélyezése koronavírus fertőzés esetén.

A Sigma-1 receptor egy viszonylag újonnan felfedezett molekula, azt pedig, hogy a központi idegrendszeren kívül is jelentős szerepe van az emberi szervezetben, csak az utóbbi 4-5 évben ismerték fel és vizsgálják. Dr. Fekete Andrea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa Lendület kutatócsoportjával elsőként publikálta 2016-ban, hogy a Sigma-1 szerepet játszik a vese oxigénhiányos károsodásában, így jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógyszerfejlesztéseknek.

Ezt követően munkatársával, dr. Vannay Ádámmal leírták azt is, hogy a Sigma-1 receptornak a szöveti hegesedésben, a fibrózisban is jelentősége lehet, és nemcsak a vesében, hanem a tüdőben is, vagyis megfelelő célpontja lehet akár a tüdőfibrózis kezelését segítő gyógyszerek kifejlesztésének. Ezt a felfedezést 2019 óta az USA-ban, majd idén Kínában és számos más országban bejegyzett szabadalom is védi, amelynek 95 százalékban az MTA, 5 százalékban a Semmelweis Egyetem a tulajdonosa, kizárólagos hasznosítója pedig a SigmaDrugs nevű, a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó spin off cég, amelynek egyik tulajdonosa, valamint vezetője dr. Fekete Andrea.

Mint azt dr. Fekete Andrea hangsúlyozta: a szabadalomban a tüdőre gyakorolt hatásokat korábban pont egy olyan példán mutatták be, ahol tüdőgyulladás és szöveti hegedés történt – a COVID-19 is pontosan ezeket a szövődményeket váltja ki.

Éppen ezért kezdte tanulmányozni a kutató azt a kérdést, hogy a Sigma-1 aktiválásának milyen szerepe lehet a koronavírus okozta megbetegedések kezelésében.

A molekula gyors gyulladáscsökkentő hatása ismert, és a kutatók irodalmi adatok alapján azt is felvetik, hogy a hidroxi-klorokin-szulfát antimaláriás szer a Sigma-1 receptoron keresztül hat. Mindez megerősítette őket abban, hogy a molekula főszerepet játszhat a COVID-19 jövőbeli terápiájában.

A piacon ma is elérhető olyan gyógyszer, ami a fő terápiás hatás mellett mintegy „mellékhatásként” serkenti ezt a receptort. Éppen ezért dr. Fekete Andrea jelenleg egy kutatási protokollt állít össze, amelyet a SigmaDrugs hamarosan benyújthat az OGYÉI-nek, hogy indikációbővítéssel mielőbb kipróbálható legyen ez a szer koronavírusban szenvedő betegeknél.

Dr. Fekete Andrea kiemelte, a jelenlegi járványügyi helyzetben hazai és nemzetközi szinten is tapasztalható az állami, akadémiai, egyetemi és magánszféra korábbinál is intenzívebb összefogása annak érdekében, hogy minél előbb eredményt lehessen elérni a COVID-19 gyógyításában.

A kutatócsoport kísérleteit kormányzati és akadémiai pályázatok mellett az egyetemmel több projektben együttműködő jelentős biotech befektetők, Várkonyi Attila (FastVentures) és Lantos Csaba (Futurmed) cége is finanszírozza.

Dr. Fekete Andrea munkacsoportja elsősorban nefrológiai és diabetológiai kutatásokat végez. Az utóbbi időben a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek kezelése felé fordult a figyelme, illetve transzplantációs tároló folyadékot fejleszt, amivel meghosszabbítható egyes szervek (egyebek mellett pl. a szaruhártya) beültethetőségének ideje.

