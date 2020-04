Mély recessziót hoz az idén Magyarországnak a koronavírus-válság

Idén 3,2%-os visszaesés várhat a magyar gazdaságra - vélik az ING Bank közgazdászai. A szakértők a korábbi, 0,8%-os recessziót előrevetítő jóslatukat most a legkedvezőbb forgatókönyvnek sorolták be.

Továbbra is nagyon nehéz előrejelezni, hiszen kemény adatok még alig vannak a járvány időszakából, ráadásul a helyzet szinte napról napra változik. AZ ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter úgy látja, hogy ennek ellenére a néhány friss kemény és puha adat, anekdotikus bizonyíték, illetve monetáris és fiskális csomagok alapján érdemes frissíteni a prognózist.

A bank rögtön 4 forgatókönyvvel állt elő, amelyek alapvetően a járvány globális gazdasági hatásainak függvényében élesedhetnek. A már említette legjobb (-0,8%-os GDP) és alap (-3,2%) forgatókönyv mellett egy rosszabb és egy legrosszabb szcenáriót is végigszámoltak. Előbbi 3,6%-os visszaesése elsőre nem tűnik sokkal borúlátóbbnak az alapforgatókönyvnél, ám ebben az elhúzódó válság miatt még jövőre is visszaesést számol (-1,7%). Így aztán 2021 végére nem is mutat sokkal jobb képet, mint a legpesszimistább változat, amely óriási idei visszaesés (-8,5%) után gyorsabb felpattanást valószínűsít. Íme, az ING négy verziója:

negyedéves lefutás fix árú GDP-ben mérve. Forrás: ING

Az ING megjegyzi, hogy az alap-előrejelzés több más prognózissal egybevetve nem számít túlságosan borúlátónak, ám ezt többek között arra alapozzák, hogy egyre több gyártó visszatér a munkához, és április közepétől megnyitja a kapukat a termelés újraindításához. A gazdaságpolitika támogató erejében ugyanakkor nem nagyon bíznak a szakértők. A jegybank szigorító lépései megfoghatják a forint esését, de kevés lehet a gazdaság élénkítéséhez. A kormány ugyan a GDP 16-18%-át kitevő csomagot hirdetett meg, ám friss költségvetési forrás nincs a programban. úgy tűnik, hogy a kormány inkább csak a beépített tartalékait használja fel, átcsoportosítja az idei tervezett kiadásait, és egyszeri bevételekre támaszkodik, mint például az új bankadó vagy a kiskereskedelmi ágazati adó.Ilyen körülmények között ez inkább egy kis csomag, azaz alig nyújt biztonsági hálót a gazdaság számára - írja kommentárjában Virovácz.

Negyedéves GDP-változás, %.

Éves alapú GDP-változás, negyedévente és éves átlagban 2020-2021-re.

