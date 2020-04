Biztos, hogy a koronavírus nagyot üt Magyarországon, de nem tudjuk, mennyire - íme a forgatókönyvek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavíurs-járvány gazdasági hatásait lehetetlen volt előre felbecsülni. Ez látszik is az előrejelzéseken - míg az egyes bankok, elemzőintézetek március elején még pár tized-százalékpontot módosítgattak lefelé a Magyarországra vonatkozó növekedési előrejelzésen 3,5-4%-ról, addig ugyanazok az elemzők három héttel később már -4%-os recessziót tartanak valószínűnek. Általánosságban igaz, hogy az idő előrehaladtával egyre tisztábban látnak az elemzők, és ezzel együtt a pesszimizmusuk is nő. A helyzet bizonytalanságát jelzi, hogy az előrejelzések között nagyon nagy a szórás - ezeket gyűjtöttük most össze, időrendi sorrendben. Konklúzióként egy dolog állítható: recesszió lesz Magyarországon, de senki nem tudja, hogy mekkora.