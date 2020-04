Kiderült: a koronavírusos halálesetek fele idősotthonokban történik Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Brit akadémikusok gyűjtése szerint a koronavírusos halálesetek mintegy fele idősek otthonában következik be sok európai országban, ebből kiindulva pedig a britek szerintük nagyon alábecsülik az ilyen otthonokban történő halálozási számokat – számol be a hírről a The Guardian.