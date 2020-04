Koronavírus: Németország jövő hétfőn újranyitja a gazdaságát

Németország hétfőn megkezdi a gazdaság újbóli megnyitását - mondta el Angela Merkel kancellár. Több óvintézkedést azonban továbbra is fenntartanak, a nyilvános rendezvényeket legkorábban augusztus 31-e után engedélyezik, az iskolai tanítás pedig május elején folytatódhat - írja a Wall Street Journal

Angela Merkel német kancellár elmondta, hogy az ország április 20-án a szükséges óvintézkedések betartása mellett elkezdi újranyitni a gazdaságát. A koronavírus-válságból való teljes kilábalás az Európai Bizottság szerint is nagyon hosszú lesz, ezért is döntött Merkel a fokozatos nyitás mellett. Több óvintézkedést azonban továbbra is fenntartanak, a nyilvános rendezvényeket legkorábban augusztus 31. után engedélyezik, az iskolai tanítás pedig május elején folytatódhat.

A megerősített német koronavírus-esetek száma egy nap alatt 2486-tal 127 584-re nőtt. A Robert Koch Fertőző Betegségek Intézetének szerda adatai azt mutatják, hogy az új fertőzések száma négy napos csökkenés után ismét emelkedett. A bejelentett halálesetek száma 285-tel, 3254-re nőtt.

