Gazdaságvédelem koronavírus idején: üzent a kormány a bajban lévő cégeknek

Schanda Tamás, György László és Bodó államtitkárok online háttérbeszélgtést tartottak az Innovációs és Technológiai Minisztériumból, melynek keretében ismertették a koronavírus-járvány ellen eddig meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseket, azok részleteit. Az eseményen kiderült: a magyar Kurzarbeittal kapcsolatban vannak olyan alapelvek, amelyeken nem tudnak változtatni és nem a pénz elégetése a cél, hanem hogy a vállalkozások működjenek tovább. Többször hangsúlyozták, hogy a kormány nem ingyenpénzzel oldja meg a jelenlegi válságot, és hogy képes saját erőből, saját forrásokból kezelni azt. A bértámogatás alapvető módosításában, bővítésében reménykedő vállalkozások és érdekképviseletek csalódottak maradhatnak a mostani esemény után is.

Nem ingyenpénzzel oldjuk meg a válságot

Európai sereghajtóból az éllovasokká váltunk. Kedvező pozícióban érte a gazdaságot a mostani válság - vezette fel az ITM sajtóeseményét Schanda Tamás. Ezeket az eredményeket rombolja a járvány miatt kialakult válság - vélekedett.

Az akcióterv 5 területre koncentrál - emlékeztetett a miniszterhelyettes.

Munkahelyvédelem.

Munkahelyteremtés. Ennek keretében valósul meg a bértámogatási program és a K+F dolgozók programja.

Vállalkozások finanszírozása.

Beruházások.

Családok és nyugdíjasok védelme.

A legfontosabb intézkedések között sorolta: a bértámogatást a veszélyeztetett munkahelyek megtartásáért, a nulla százalékos hitellehetőségeket, a hiteltörlesztés felfüggesztését, a 13. havi nyugdíjt. Ilyen helyzetben nem elvenni kell, hanem adni - jegyezte meg ez utóbbi kapcsán.

Leszögezte: a kormány álláspontja, hogy nem ingyenpénzzel kell megoldani a válságot. Mert ha munka van, akkor minden van.

Ha mi nem oldjuk meg magunk a válságot, akkor megjelennek olyan szereplők, akik látszólag akarnak segíteni, és közben kifosztanak - jelezte azt, hogy a kormány belső forrásokból oldja meg a helyzetet. Vélhetően ezzel a miniszterhelyettes az IMF-re gondolhatott. Arról is beszélt, hogy a mostani helyzet is bebizonyította, hogy a brüsszeli bürokrácia későn reagál és rosszul. Nem azzal foglalkozik Brüsszel, hogy védje az embereket és egészségüket és az európai gazdaságokat - tette hozzá.

K+F bértámogatás

A bértámogatási programok részleteiről Bodó Sándor beszélt. Felmerülhet a kérdés, hogy a kutatás-fejlesztések területén dolgozókkal miért külön foglalkozik a kormány. Az államtitkár szerint már megjelentek a kutatóknál és a fejlesztőknél a külföldi ajánlatok. Ez is indokolja a kormány lépését.

A résztvevőket egy szakmai besorolás alapján tudják lejelenteni a cégek, vagyis nem bemondás alapján. Magyarországon így 33 ezer ember lesz érintett, a versenyszférából - mondta.

A munkaadó fogja benyújtani a pályázatokat a kormányhivatalokhoz, azok foglalkoztatási főosztályához - részletezte. A pályázati kiírás már tegnap megjelent, érdeklődők vannak, 8 nap az elbírálás ideje, így számokról még nem tudok beszámolni - jelezte.

A K+F szférában dolgozók átlagbére bruttó 797 ezer forint. Ennek a 40%-át igényelhetik a cégek, ami 318 ezer forint egy hónapra egy kutatóra - magyarázta.

Munkahelyvédelmi bértámogatási program

A kormány célja, hogy lehetőség szerint mindenkinek legyen munkája, ezért a program lényege egy olyan támogatási konstrukció, amikor a rövidített munkaidős foglalkoztatás a realitás.

A munkaidő csökkentés mértéke fontos dolog. Jelen konstrukcióban azokkal tudunk foglalkozni, akik legfeljebb 50%-kal csökkentették a munkaidőt, legalább napi 4 óráról van szó.

A 4 órás munkaidőt a munkaadó fizeti. A kiesett munkaidő 70%-át az állam finanszírozza. A maradék 30% az egyéni fejlesztésre rendelkezésre álló idő. Ez utóbbit a munkaadónak kell finanszíroznia - mondta. Szakmai képzésekre kell gondolni az egyéni fejlesztési időben.

Példaként megemlítette: a 20 munkanap 50%-át a munkaadó fizeti (10 munkanap), 3 munkanap egyéni fejlesztésre fordítható (ezt is a cég fizeti), 7 munkanapot finanszíroz az állam, amikor nem kell munkát végeznie. Így jön ki egy átlagos dolgozó munkanap-száma ebben a rendszerben.

Javadalmazás működése:

legalább a minimálbért kapják a dolgozók, de nem többet, mint a minimálbér kétszerese

mindent újra lehet gondolni, de ennek a programnak ez a tartalma.

a dolgozó 75 ezer forint támogatásban részesülhet maximum, havonta kapja, nettó összeg, a hivatal utalja a pénzt.

cégkapun keresztül adják be az egyesített kérelmet, a munkaadó és a munkáltató

a kérelem 3 oldal lett, néhány feleletválasztásos nyilatkozattal

Itt tartunk most ebben a munkában. Az első érdeklődők megvannak. Egy hajdú-bihari cég 500 dolgozóval jelentkezett be. Óvatos számítások esetén is a támogatás ezen cég esetében 3 hónap alatt 100 millió forintot jelent - árulta el.

Látható, hogy vannak még javaslatok. Ezekkel még foglalkozunk. De ezekkel nem szeretnék előre szaladni, mert ezek csak javaslatok szintjén vannak. A kormány foglalkozik majd velük

- jelezte feltehetőleg a vállalkozói kritikákra reagálva.

A bértámogatási program lényegi elemeit nem változtatják meg

A Portfolio azon kérdésére, hogy hogyan vélekednek a munkáltatók érdekképviseleteinek szerdán megjelent véleményeire, amelyek azt jelezték, hogy a magyar bértámogatási program ebben a formában elégtelen, Bodó Sándor kifejtette:

a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy van néhány alapelv, amin nem tudunk változtatni, mert akkor az egésznek a lényege borulna fel.

Kitért arra is, hogy nincs olyan konstrukció sehol a világban, amely ebben a helyzetben már bizonyított volna, mert ez teljesen új helyzet. És emlékeztetett, hogy vannak más gazdasági potenciállal bíró országok.

Azon kérdésünkre, hogy mi lesz azokkal a cégekkel, akik ebből a bértámogatási programból kimaradnak, mert nem felelnek meg a feltételeknek (akár mert teljesen bezártak, vagy kényszerszabadságra küldték a dolgozóikat), az államtitkár kifejtette: nem cél a pénz elégetése, vagyis hogy a kazánokat tömjük pénzzel. Az a cél, hogy a vállalkozások tudjanak tovább menni az úton - tette hozzá.

Az egy dilemma - ismerte el -, hogy mi legyen azokkal a cégekkel, amelyek annyi potenciállal sem bírnak, hogy a mostani helyzetben tovább haladjanak. Annak mit jelenthet egy 100%-os támogatás: csak meghosszabbítja az életét, de nem indul el egy úton - mondta érdeklődésünkre.

Arra a felvetésre, hogy érkeztek új javaslatok a bértámogatási programmal kapcsolatban a munkaadók részéről, úgy reagált: nem csinálunk hiúsági kérdést, ha ezeken a szabályokon változtatni kell, az adminisztrációs javaslatokat megfogadjuk, folyamatosan építjük be.

Gondolkoznak azon, hogy azok a cégek, amelyek nem tudnak napi 4 órában foglalkoztatni, de mutatják az életképesség jeleit, azokkal mi legyen. Itt megjegyezte, hogy számukra egy lehetőség az időkeretes foglalkoztatás. Ezt a kormány a rendeletével 24 hónapban határozta meg, míg a kollektív szerződéssel rendelkező foglalkoztatóknál ez az időkeret 3 év. A munkaidőkerettel kapcsolatos kormánydöntés az elmúlt napokban gerjesztett indulatokat - ismerte el. De nem a munkavállalók részéről - utalt arra, hogy a szakszervezetek voltak hangosak. (Itt jegyezzük meg, hogy a szakszervezetek képviselik a munkavállalók érdekeit, így a szakszervezetek adják a dolgozók hangját - a szerk.)

Arra is kitért a foglalkoztatásért felelős államtitkár, hogy nagyon erős nyomás volt a kormányon, hogy gyorsan induljon el a bértámogatási program. Másrészt volt az a verzió, hogy várjon ki a minisztérium, amíg mindenki véleményezi a lépést, hogy tökéletes legyen. A tárca azt a változatot választotta, hogy minél előbb induljon el ez a program, hogy minél előbb tudjanak segíteni a cégeknek.

Arról is beszélt Bodó Sándor, hogy miért 2 év mellett döntöttek a munkaidőkeret kapcsán. Mert ha például 3 hónapig áll a cég, és a dolgozók nagyon alacsony munkaórára lettek lejelentve, akkor a következő 3-6 hónapban nem tudnák visszapótolni a kieső órákat tekintettel arra, hogy vannak munkajogi szabályok a túlórára vonatkozóan. Ezért kellett ekkora időtartamot meghatározni - magyarázta.

De megnyugtatott minden érdekképviseletet: minden javaslattal foglalkoznak, heti rendszerességgel is a VKF üléseken.

György László összefoglalja a csütörtökön bejelentett lépéseket

A kormány tartja magát a szocho csökentéséhez idén - hangsúlyozta az államtitkár, majd sorolta az újabb, már eldöntött és döntés előtt álló gazdaságpolitikai lépéseket:

Az online kasszát használó kereskedők 2021. januárjától kötelesek mindenhol biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.

Elindult a VALI, minden fontos, vállalkozóknak szánt információval. Itt 100, veszélyhelyzet idején térítésmentes képzést tett közzé az ITM. Az újrainduláskor versenyelőnyre tehet szert, ha képzik magukat a munkavállalók. A Netflix helyett valós alternatíva lehet - jelezte György László.

Karrierváltáshoz 0 százalékos felnőttképzési diákhitelt dolgozott ki a tárca.

A hitel- és garancia termékekről még nem döntött a kormány. A 9200 milliárd forintos összprogramban jelentős szerepet játszik ez a hitel és garancia program. (Előbbi 2000 milliárd forint, utóbbi 500 milliárd forint lesz.)

Minden vállalatméretre és minden szektorra lesz kedvezményes kamatozású hiteltermék. 0,1 és 0,5% közötti kamat között, ez az Európai Bizottság döntésétől függ még.

Munkahelymegtartó: 0,1%-os kamatozású, 9 havi munkabért tudnak itt felvenni a cégek.

Ezeken kívül lesznek még tőketermékek, amelyek célja, hogy megvédjék a magyar tulajdont az ellenséges felvásárlásokkal szemben.

Varga Mihály ezekkel kapcsolatos bejelentése:

Mekkora a plusz fiskális forrás a program mögött?

A Portfolio a sajtóeseményen aziránt is érdeklődött, hogy igaz-e, hogy a költségvetést érintő gazdaságvédelmi lépések mögött a plusz forrás csak és kizárólag a két különadó (bankadó és kiskereskedelmi különadó összesen 90 milliárd forint értékben; erről számításunk itt olvasható), és a program mögött nagyrészt költségvetési átcsoportosítás áll, vagyis érdemi fiskális stimulus nincs, Schanda Tamás elismerte, hogy igen, így van.

"A gazdaság védelme érdekében minden minisztérium költségvetéséből jelentős átcsoportosításokra volt szükség" - magyarázta érdeklődésünkre. Az ITM-et ez 334 milliárd forintban érinti - emlékeztetett. Mivel az Innovációs és Technológiai Minisztérium sok területért felel, jelentős ágazatok tartoznak ide, világos és egyérelmű, miért látnak nagy számot a minisztérium neve mellett, amikor forráselvonásról van szó - fűzte hozzá.

Erről itt írtunk külön cikkünkben:

Az a helyzet, hogy most a költségvetési pénzeket a járvány elleni védekezésre és gazdaságvédelemre kell fordítani. Ebből minden szereplőnek ki kell vennie a részét, így a kormánynak és a minisztériumoknak is. Mi emiatt nem panaszkodunk, ellentétben talán más szereplőkkel, akiknek ki kéne venniük a részét a terhek viseléséből - jegyezte meg.

A minisztériumi átcsoportosításokkal kapcsolatban úgy fogalmazott a miniszterhelyettes, hogy ez jelentheti fejlesztések átütemezését, programok átütemezését. Minden, ami a gazdaság védelméhez szükséges beruházás, ott nem azok eltolása, hanem az előrébb hozatala és felgyorsítása fog megjelenni - emelte ki Schanda Tamás.

György László érdeklődésünk kapcsán azt is kifejtette, hogy "egészen elképesztő sziréna hangok jelentek meg, hogy mit kéne csinálnia a kormánynak". Olyanok ösztönöznék hatalmas pénzosztásra a kormányt, akik 12 évvel ezelőtt a megszorításokat támogatták, vagy 1995-ben is azt tették - emlékeztetett. Róluk utólag tudunk egyenleget vonni, hogy mit javasoltak 1995-ben, 2008-ban és 2020ban - mondta.

A mi javaslatunk, amikor gazdaságvédelmi akciótervet tervezünk, arról szól, hogy ilyenkor is azoknak az adófizetői pénzét költjük, akiknek segíteni próbálunk. Ha túlságosan aránytalan programot tervezünk, akkor később fogjuk őket túlságosan terhelni - jelezte azt a kormányzati elvet, hogy nem az adósság és a hiány növelésében gondolkozik a kormány.

Mi lesz a munkanélküliekkel?

Arra a kérdésünkre, hogy a munkanélküliek számíthatnak-e nagyobb támogatásra, György László kiemelte, hogy jelenleg is él az álláskeresési járadék 3 hónapra. Itt megjegyezte, hogy 1,5 hónap alatt 40 ezerrel nőtt az álláskeresők száma. Emellett a munkanélküliek számára biztosítják az átképzés lehetőségét, és azt a lehetőséget, hogy karrierpályát módosíthatnak - fejtette ki. Ehhez pedig rendkívül kedvezményes forrást biztosít a kormány - fűzte hozzá, a felnőttképzési diákhitelre utalva.

Címlapkép: Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. április 6-án. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd