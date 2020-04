Kezdik megfejteni, miért lesznek újra koronavírusosok azok, akik már kigyógyultak

Egyre közelebb kerülnek a dél-koreai kutatók annak megmagyarázásához, hogyan lehetséges, hogy sokan, akik kigyógyultak a koronavírusból, ismét visszaesnek a betegségbe. A kutatók szerint egyre valószínűbb, hogy nem újrafertőződésről van szó – írja a Reuters.

Dél-koreai egészségügyi szakértők az újrafertőződés, a visszaesés vagy a nem megfelelő tesztet, mint lehetőséget is vizsgálják annak megállapítására, hogyan lehet az, hogy sokaknál, akik kigyógyultak a koronavírusból, néhány napon belül újra kimutatták a vírust. Dél-Koreában csütörtökkel bezárólag 141 ilyen „visszaeső” beteget regisztráltak.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 13. Egyre több gyógyultnál aktiválódhat újra a vírus Dél-Koreában

A koreai járványügyi központ szerint az újrafertőződés lenne a legaggasztóbb forgatókönyv, mivel ez azt jelentené, hogy mégsem olyan biztos az immunitás megszerzése, de a központ és több szakértő is úgy véli, az újrafertőződés állhat legkevésbé a probléma mögött.

A járványügyi központ szerint sokkal valószínűbb, hogy a kigyógyultnak vélt betegek visszaestek, illetve újraaktiválódott bennük a vírus. Amennyiben visszaesésről van szó, a kutatók szerint az lehet mögötte, hogy a vírus egyfajta alvó állapotba került egy időre, illetve néhány betegnek gyengébb immunrendszere van és ezért tudta újra felütni fejét bennük a vírus.

Újrafertőződés vagy újraaktiválódás, a hatóságoknak mindenképp új kihívásokat jelent a vírus terjedésének visszaszorításában. Arról egyelőre nincsenek adatok, hogy azoknál a gyógyultaknál, akikben újra kimutatták a vírus jelenlétét, tovább fertőztek volna, de ha így lesz, az nagy problémákat jelenthet.

A szakértők szerint az is magyarázat lehet erre a néhány esetre, hogy a tesztek az esetek egy kis számában hamis vagy inkonzisztens eredményeket mutat. Az országban használt RT-PCR tesztek 95%-os pontossággal mutatják ki a koronavírust, ebből kiindulva ott van annak az 5%-nak a lehetősége, hogy a teszt fals negatív vagy pozitív eredményt ad. Sok esetben pedig a vírus megmaradt részecskéi a szervezetben túl alacsony szinten lehetnek ahhoz, hogy azokat ki tudja mutatni a teszt.

Ugyanígy a tesztek sokszor olyan érzékenyek is lehetnek, hogy kis, ártalmatlan vírusmaradványokat is képesek észrevenni és pozitívnak mutatni olyan személyt, aki már kigyógyult a koronavírusból. A szakértők emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a tesztek akkor is félrevezetőek lehetnek, ha a szükséges mintát nem megfelelően gyűjtötték be.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images