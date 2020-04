Koronavírus: csak a pénz ötöde gyűlt össze az ENSZ-nél, beszólt Gates felesége Trump döntése miatt

Az új koronavírus járványa elleni küzdelemre március 25-én kért kétmilliárd dollárnak már az egyötöde gyűlt össze - közölte szerdán António Guterres, az ENSZ főtitkára egy videokonferencián, amelyet ötven afrikai ENSZ-tagállam vezetőivel folytatott. Közben Donald Trump amerikai elnök leállította az ENSZ szakosított szervezete, az Egészésgügyi Világszervezet (WHO) támogatását, amit értelmetlen és káros döntésnek nevezetett Bill Gates felesége és egyúttal bejelentette, hogy az eddigi 100 után további 150 millió dollárt ad a Bill& és Melinda Gates Alapítvány a járvány elleni küzdelemre.

Már több tucat afrikai országot segített az ENSZ

Az ENSZ főtitkára által kért 2 milliárd dollárból eddig már összegyűlt 400 millió dollárnak is köszönhetően az Egészségügyi Világszervezet 47 afrikai országnak tudott teszteket szállítani a SARS-CoV-2 vírus kimutatására – jelezte António Guterres.

A világszervezet vezetője kijelentette: a világ majd csak akkor érezheti újra, hogy "normálisan" működik, ha sikerül kifejleszteni a vírus elleni hatékony vakcinát - lehetőleg még az idén -, és azt mindenki számára elérhetővé teszik a Földön. Ez az oltóanyag többmillió emberéletet és sokmilliárd dollárt mentene meg az emberiség számára - mondta.

Beszólt Trump döntése miatt Bill Gates felesége és még több pénzt adnak

Éles hangú nyilatkozatot adott a Reuters-nek Melinda Gates, a Microsoft volt vezérének felesége, akik közösen vezetik a nevüket viselő Bill& és Melinda Gates Alapítvány. Melinda Gates szerint értelmetlen és káros egy világjárvány közepén, az összefogás szükségessége mellett megvonnia az Egyesült Államoknak a támogatást az ENSZ-től arra hivatkozva, hogy az elfogult Kína irányába.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 16. Trump szerint túl van az ország a koronavírus járvány csúcsán, ezért ma bejelenti az újraindítási tervét

Melinda Gates egyébként azt is bejelentette, hogy az eddigi 100 millió dolláron felül a Gates Alapítvány további 150 millió dollárt adományoz az új koronavírus járványa elleni küzdelemre. Az alapítvány igazgatója, Mark Suzman, azt is közölte: az összeget a vírus elleni oltóanyag és gyógyszerek kutatására, továbbá a járvánnyal küszködő dél-ázsiai és afrikai országok megsegítésére fordítják.Az igazgató a jótékonysággal foglalkozó szervezet nevében a korábbinál nagyobb mértékű globális összefogásra szólított fel, miután Donald Trump amerikai elnök kedd esti sajtókonferenciáján bejelentette, hogy felfüggeszti az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai hozzájárulás folyósítását. Suzman hangsúlyozta: a jótékony szervezetek hozzájárulása nem elégséges, és nem helyettesítheti az állami és magánszektor hozzájárulásait. "Ha helyes is, hogy az egyes kormányok elsődlegesen a saját állampolgáraik érdekeire figyelnek, muszáj valamennyiünknek globális szinten is cselekednünk" - mondta.

Mark Suzman újságíróknak kifejtette, hogy a Bill és Melinda Gates Alapítvány helyteleníti az amerikai elnök döntését. "Életünk legszörnyűbb globális válsága közepette erős és jól finanszírozott WHO-ra van szükségünk. Az Egyesült Államok hagyományosan erős vezető szerepet játszott, és meggyőződésünk szerint ennek muszáj folytatódnia" - fogalmazott az alapítvány igazgatója. Hozzátette: "erőteljesen" elleneznek minden olyan erőfeszítést, amely megfosztaná anyagi erőforrásaitól az Egészségügyi Világszervezetet.

Címlapkép forrása: Michele Crowe/CBS via Getty Images