Megszólalt a Kórházszövetség Cserháti Péter kirúgásáról: nagy veszteség

Néhány nappal Cserháti Péter igazgató eltávolítása után a Magyar Kórházszövetség is kiadta rövid állásfoglalását Kásler Miklós váratlan döntéséről.

Az MKSZ honlapján olvasható rövid információ szerint: Cserháti főigazgató úr az elmúlt évtizedek egyik legtöbb munkát végző, mindig maximális erőbedobással dolgozó, köztiszteletben álló, mélyen keresztény, etikus,

hiteles vezetője, akinek leváltása a magyar kórházügy nagy vesztesége.

"Kedves Péter, köszönjük szépen a munkádat, erőt, egészséget és sok sikert kívánunk a jövőben is! A közös további munka reményében" - zárul a kórházszövetség tájékoztatója.

Forrás: Kórházszövetség

Emlékezetes, az Országos Rehabilitációs Intézet főigazgatóját meglehetősen furcsa körülmények között bocsátotta el Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. Az EMMI erről szóló tájékoztatása a Magyar Nemzetben jelent meg, az indoklásban pedig az idősíkkal is gondok voltak: április 12-én jelentette ki a tárca, hogy az április 10-i állapotok alapján nem teljesítette az intézmény az április 15-ére elvárt terveket. Vagyis az április 7-én kiadott utasítás teljesítését 3 nap után értékelte a minisztérium és nem az eredeti 8 napos időtartam után.

Emellett az is ismert, hogy az intézmény dolgozói tételesen cáfolták a minisztérium állításait, vagyis azt, hogy nem teljesültek az oparatív törzs ágyátállítási elvárásai a kórház esetében.

A Semmelweis Egyetem pedig már kedden lépett az elismert kórházi vezető ügyében. Az orvosegyetem bejelentése felért egy fricskával az EMMI-miniszter számára: az egyetem ugyanis Cserháti Péter 2019. október 1-én kelt rektori biztosi feladatkörét kibővítette.

A Semmelweis bejelentése kapcsán azt írtuk: a Cserháti Pétert érintő bejelentésnek komoly üzenetértéke van nemcsak a közvélemény felé, hanem a Kásler Miklós vezette egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. Azt üzeni ugyanis, hogy egy ilyen szakembert (aki korábban az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa is volt és ezt megelőzően is fontos szerepeket töltött be az államigazgatásban) nem partvonalra kell tenni, hanem a frontvonalba érdemes küldeni.

Az előzményekről itt írtunk:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos