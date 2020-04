Koronavírus: nagyon jó hírek érkeztek az egyik kísérleti gyógyszerről, és már nem először

Újabb jó hírek érkeztek a Gilead Sciences készítményével kapcsolatban, ami a legígéretesebb koronavírus-gyógyszernek tűnik eddig. A hírre az amerikai biotechnológiai cég részvényei több mint 16 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

A chicagói egyetem kutatóinak legfrissebb jelentése szerint gyors javulást mutatott azoknak a koronavírusos betegeknek az állapota, akiket a Gilead remdesivir nevű készítményével kezeltek a klinikai tesztjük során. Az érintett teszten 125 beteg vett részt. A Statnews úgy tudja, hogy

a lázas és légzőszervi problémákkal küzdő betegek közül csaknem mindegyik felépült egy héten belül.

A 125 vizsgált betegből 113 súlyos tüneteket produkált, voltak köztük olyanok, akik lélegeztetőgépen voltak. Mindegyikük napi szinten infúzióban kapta meg a gyógyszert a chicagói egyetem által felügyelt teszt során és volt köztük olyan, akit már egy nap elteltével levehettek a lélegeztetőről. Többségüket már 6 nap után kiengedhették a kórházból, az eredetileg 10 naposra tervezett terápiát csak mindössze 3 betegnél kellett alkalmazni - állítják a tudósok.

A jelentés hozzáteszi, hogy az eredmények ígéretesek, de még várni kell a többi klinikai teszt adataira is, főként, hogy nem volt egy kontrollcsoport, amelyik ugyanezen idő alatt placebót kapott volna a teszt során.

Több teszt is folyamatban van a világon a remdesivir hatóanyaggal kapcsolatban. A készítményt eredetileg az ebola kezelésére fejlesztette a Gilead, de az ebolavírus ellen nem bizonyult kiemelkedően hatékonynak. Jelenleg folyik egy teszt 2400 súlyos állapotú beteg részvételével, valamint egy 1600 fős, mérsékelten beteg csoporton is tesztelik a remdesivirt. Jellemzően 5 és 10 napos kezelést alkalmaznak. Márciusban kezdődtek a klinikai tesztek és várhatóan májusban értékelik majd ki az eredményeket. Közben Kínában viszont a héten két klinikai tesztet is felfüggesztettek, mivel már nem volt elég páciens.

Nem ez az első alkalom, hogy biztató eredmények érkeznek a készítményről,

múlt pénteken egy kisebb klinikai teszt felől jöttek pozitív hírek. 53 kórházi ellátásra szoruló betegnek adtak a készítményből, 68 százalékuk állapota javult.

A hírre tegnap több mint 16 százalékot száguldott a Gilead árfolyama a zárás utáni kereskedésben, és az amerikai határidős indexek is felpattantak a gyógyszerrel kapcsolatos jó hírekre, abban a reményben, hogy a Gilead készítménye véget vethet a járványnak és elindulhat a felépülés felé a világgazdaság. Idén 24 százalékos pluszban van a papír, messze felülteljesítve az S&P 500 indexet, ami ugyanezen időtávon közel 14 százalékot esett.

