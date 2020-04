Koronavírus: szenzációs bejelentést tett a világhírű magyar kutató

Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató és bostoni laborja fontos bejelentést tett a koronavírus elleni szer keresésének folyamatában. Közzétették ugyanis a hálózatos orvostudomány alapján, hogy mely meglévő szerek lehetnek hatásosak a koronavírus elleni küzdelemben.

Áttörés

Hetek óta lázas munka folyik Barabási Albert-László bostoni laborjában, a neves magyar kutató elmúlt hetekben posztolt Facebook-bejegyzései és nyilatkozatai alapján legalábbis erre következtethetünk. Azt is tudjuk, hogy min dolgoznak, ugyanis az egész világgal folyamatosan megosztotta saját oldalán legújabb kutatásuknak az eredményeit. Ezek szerint a hálózatkutatás módszerével keresik a COVID-19 vírus ellenszerét. Az emberi fehérjéket és a hozzájuk kötődő vírusfehérjék kapcsolatát vizsgálják, valamint azt, hogy a már meglévő gyógyszerek és kezelések, illetve azok kombinációja hogyan fejtheti ki a hatásukat az új típusú vírus ellen. A cél, hogy megértsék a COVID-19 által kiváltott fenotípus mechanizmusát és azonosítani a lehetséges gyógyszereket. A hálózatkutatás módszertana mellett a mesterséges intelligencia eszközeit is bevetették a kutatás során.

10 nappal a kutatás elindítása után április 1-jén már arról számolt be a labor, hogy rendelkezésükre áll azon gyógyszerek listája, amelyek potenciálisan hatásosak lehetnek a koronavírussal szemben és ezeket a hálózatos orvostudomány eszközeivel azonosították. Akkor azt is írta Barabási, hogy remélhetőleg április elején ezek a készítmény-jelöltek megkezdik az útjukat a kísérleti laboratóriumba, hogy emberi sejtvonalakon teszteljék őket.

Csütörtökön pedig már azt közölte Facebook-oldalán a professzor, hogy közzétették hivatalosan is azon már létező gyógyszerek listáját, amelyek a koronavírus ellen jöhetnek szóba (az eredeti tanulmány pdf változata ide kattintva tölthető le, mi most csak Barabási Albert-László friss posztjának főbb üzeneteit foglaljuk össze).

A hálózatos orvostudomány megközelítése a vírusfehérje-emberfehérje és a gyógyszer-emberfehérje kölcsönhatásait térképezi fel az emberi interaktómában (molekulák közötti interakciókban). Mindezt annak érdekében, hogy azonosítsák azokat a készítményeket, amelyek megzavarhatják a koronavírust a betegségmodulokban (a betegségekkel összefüggő fehérjék rendszere, Barabási Albert-László az Élet és Tudományban megjelent 2013-as interjújában ennek kapcsán azt mondta, hogy a betegségmodul-koncepció lényegében azt mondja, hogy a sejteken belül vannak nagyon tiszta modulok, mindegyik valamiért felelős. Ezt a funkciót el lehet rontani, nagyon sokféleképpen, és hogy megértsük, hogy egy betegség hogyan jelenik meg, fel kell térképezni a modulokat.).

A kutatásuk szerint a koronavírus-modul tüdő-és szív-érrendszeri szövetekben, több agyi régióban, emésztőrendszerben (vastagbél, nyelőcső, hasnyálmirigy) és reproduktív rendszer szöveteiben (hüvely, méh, here, méhnyak, petefészek) jelenik meg koncentráltan és ezáltal több komorbiditást (betegségtársulást) jelez előre - írja posztjában. Kutatásuk során három gyógyszerújrahasználati stratégiát használtak, mindegyikben rangsorolták a szereket annak függvényében, hogy mennyire lehetnek hatásosak a koroanvírus-betegek számára. Míg a három módszertan az előrejelző képességében különböző, ezeket kombinálva megkapjuk a legjobb teljesítményt - fogalmaz Barabási, majd hozzáteszi:

a sokat vitatott chloroquine szerepel az ő listájukon is.

A kutatásban résztvevő Joseph Loscalzo manuálisan egyesével vizsgálta meg a gyógyszerek közös metszetét és eltávolította a felesleges és mérgező szereket, így

a végső listán 86 gyógyszer szerepel.

A listából kiderül, hogy a hazai sajtóban sokat szereplő hydroxychloroquine is rajta van a Barabási féle listán.

Forrás: Barabási Albert-László Facebook-oldala.

Hogyan tovább?

Arról is szólt bejegyzésében a kutató, hogy megrendelték a vegyületeket, hogy azokat emberi sejteken teszteljék és reméli, hogy azok ígéretes klinikai vizsgálatokba kerülnek. Egyúttal kérést is intéz a tudományos közösséghez:

ne várjanak ránk, ha rendelkeznek eszközökkel, futtassák le a teszteket. És jelezzék nekünk, ha tudunk segíteni. Ez egy utazás kezdete, nem a vége.

Bejegyzése végén arra is kitért, hogy a hálózati orvostudomány lehetővé teszi a kutatók számára, hogy bármely gyógyszer vagy gyógyszercsalád hatékonyságát vizsgálják, függetlenül attól, hogy szerepel-e a listájukon vagy sem. Gyakorlatilag minden gyógyszerhez kifejlesztettek egy szűrőt, amely megmutatja a szer molekuláris kapcsolatát a koronavírussal (ha van neki) - írta.

A magyar kutató munkatársa, Deisy Morselli Gysi szintén csütörtökön tett közzé bejegyzést arról a közösségi oldalán, hogy a napok óta folyamatosan tartó munka meghozta első eredményeit. Azon dolgoztak eddig, hogy megtalálják azokat a szereket, amelyek talán segítenek a koronavírus ellen.

"Mindannyian tudjuk, hogy jelen pillanatban hogyan befolyásolja az életünket a járvány. Azt is tudjuk, hogy hatással van a légúti, kardiovaszkuláris és az emésztési rendszerekre. Azzal is tisztában vagyunk, hogy más rendszereket is megtámadhat az új koronavírus a testünkben, vagyis még mindig nem teljesen értjük, hogy hogyan is terjed pontosan a testben az új vírus. És itt lép a képbe a hálózattudomány, melynek segítségével azt vizsgáltuk, hogy a Covid-19 milyen szervek esetében okozhatja a legnagyobb hatásokat" - írta posztjában a kutató, aki azt is hozzátette: a gráfelméletet és a mesterséges intelligencia megközelítéseket is használták annak érdekében, hogy előrejelezzék: mely szerek lehetnek hatásosak a koronavírus ellen.

Mire számít Barabási a járványban?

A napokban videóinterjút is adott a magyar hálózatkutató a Hősök Tere Karantén Szalonjában. Ebben a beszélgetésben arról is beszél, hogy a koronavírus-járvány idején mire kell felkészülnünk.

Készüljünk fel arra lelkileg, hogy felengedik a korlátozó intézkedéseket, majd újra jönnek a korlátozások

- vetítette előre. Szerinte mindenhol ugyanarra lehet számítani, vagyis, hogy a járványgörbe kifutja magát. Ami igazán szívszorító szerinte, hogy amikor lezárják a várost, vagy országot a nagyon szigorú intézkedésekkel, még akkor is növekszik az esetszám exponenciálisan két hétig. Vagyis látszólag nincs hatása a lezárásoknak, miközben azok a lépések nagyon fontosak - mondta.

Arra a kérdésre, hogy hány koronavírusos beteg van a világban, Barabási kifejtette: minden egyes szám, amit látunk, azt minimum tízzel meg kell szorozni, de hogy pontosan mekkora a szorzás faktora, az attól függ, hogy milyen mértékben tesztelnek.

Szerinte Magyarország sokkal jobb helyzetben van más európai országokhoz, vagy akár az Egyesült Államokhoz képest abban a tekintetben, hogy van egy központi egészségügyi rendszer, amelyiken keresztül lehet látni és követni, hogy hol vannak a betegek és konkrétan be lehet lépni. Ilyen Amerikában nem létezik, ezért tud ott annyira elszabadulni a betegség. Magyarországon is ugyanaz a helyzet bizonyos tekintetben, mint más országokban: valóban sokkal több beteg van, mint amit bevallanak, sokkal kevesebbet tesztel, mint amennyi indokolt volna. De ez mindenütt így van, nincs kapacitás ugyanis ezekre, mindenki ezekkel a kihívásokkal küzd - magyarázta.

Véleménye szerint a járványnak óriási gazdasági és társadalmi ára lesz.

Nem én leszek az egyedüli, aki azt fogom mondani, hogy ahányan meg fognak halni az új koronavírusban halni, az elhanyagolható lesz ahhoz képest, akik nem ebben a fertőzésben halnak meg. Ők a szociális és társadalmi változások miatt nem fogják túlélni ezt az egész krízist.

A hálózatelmélet és az orvostudomány kapcsolatának alaposabb megértéséhez ajánljuk Barabási Albert-László néhány évvel ezelőtti előadását, illetve az arról készült videót.

