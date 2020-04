Megjelent a fény az alagút végén? Szépen lassan újranyit a világ

Egyre több ország lazít a koronavírus megfékezésének céljából implementált szigorú szabályokon. A Sky News összegyűjtötte, hogy mely országokban milyen lazítások történtek lazítások az elmúlt napokban, illetve azt, hogy tervezik az újranyitást egyes országok. Fontos megjegyezni, hogy sok országban egyelőre olyan szabályokon enyhítenek, amelyek Magyarországon egyáltalán nem is voltak érvényben, itthon például nem zárták be teljesen a boltokat, a kijárást pedig csak korlátozták.

Spanyolország

Spanyolországban kifejezetten szigorú korlátozások voltak érvényben, hiszen az ország volt Európa egyik legfertőzöttebbje, a héten viszont újranyitottak a gyárak és az építési vállalatok. A miniszterelnök további lazításokat helyezett kilátásba, melyek akkor érvényesülnek, ha a tesztelést jelentősen növelni tudják.

Ausztria

Ausztria kedden jelentette be, hogy a kisboltok, a barkácsboltok és kertészetek is újranyithatnak, viszont a vásárlóknak arcmaszkot kell viselniük és 1 méteres távolságot kell egymástól tartaniuk. Ausztria várhatóan május 2-án nyit meg majd minden boltot, május közepén pedig az éttermek is újranyitnak.

Svájc

Svájc egy három fázisból álló újranyitási tervezetet mutatott be a napokban. Első körben, április 27-én a személyes szolgáltatásokkal foglalkozó üzletek, mint a fodrászatok vagy a kozmetikusok nyithatnak ki, majd május 11-én az iskolák is újranyithatnak. Az éttermek, kocsmák június 8-án kezdhetik meg ismét a működést.

Olaszország

Olaszországban április 14-étől ismét újranyitottak az írószerboltok és a gyerekruha boltok, de minden más korlátozást egyelőre érvényben hagynak.

Finnország

Finnországban az ország déli régióját vonták karantén alá, ennek a korlátozásnak a feloldását a napokban jelentette be a kormány.

Németország

Németországban négy hete vannak zárva a nem létfontosságú boltok, ezek a hétvégén újranyithatnak, ha megfelelnek néhány előzetes feltételnek. Első körben főleg a 800 négyzetméternél nagyobb területű boltok nyithatnak ki, amennyiben a vásárlók 1,5 méteres távolságot tudnak tartani egymástól. A határlezárás egyelőre fennmarad és a rendezvények tiltását sem oldják fel, legközelebb április 30-án vizsgálja majd meg annak lehetőségét a kormány, hogy további lazító intézkedéseket lépjen meg.

Dánia

Dániában egyes korosztályokat már visszaengedtek az iskolákba, de a diákok jelentős része továbbra is otthonról tanul.

Csehország

Csehország kedden részlegesen feloldotta az utazási korlátokat, a cseh állampolgárok például ismét tehetnek üzleti utakat, látogathatják rokonaikat vagy eljárhatnak orvoshoz. Azokat viszont, akik legalább két hetet töltöttek külföldön, továbbra is karanténolják.

Szlovénia

Szlovéniában a hétvégétől kezdve utazhatnak az állampolgárok vidéki nyaralóikba, egyes sporteseményeket, melyek nem járnak emberi érintkezéssel, pedig ismét engedélyeztek. Ilyen a jóga, biciklizés vagy a tenisz.

Lengyelország

A lengyel boltok április 19-étől újranyitnak, május 3-ig viszont zárva maradnak a határok.

Kína

Kínában sorra oldják fel a korlátozásokat, Vuhanban, a járvány kiindulópontján április 8-tól oldották fel a két hónapig tartó korlátozásokat, április végéig pedig a tömegközlekedés és az áruszállítás is helyreáll majd.

India

Indiában meghosszabbították az országos házikarantént, de hétfőtől újraindul a mezőgazdaság, a gyártás, az áruszállítás és az építőipar az országban.

Új-Zéland

Új-Zéland újranyitja az iskolákat jövő szerdától, de nem lesz kötelező bejárni. Újranyit az éttermek egy része is, de csak azok, ahonnan lehet elvitelre kérni az ételt.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok három fázisban nyitna újra, első körben a vallási intézmények és boltok nyitnak majd megint meg szigorú távoltartási protokollok mellett, második körben az utazás lesz újra lehetséges, harmadik körben pedig az éttermek, kocsmák, illetve a kórházi látogatás is ismét lehetséges lesz.

Belgium

Belgium a legtöbb preventív intézkedést meghosszabbította két hétre, viszont május 3-tól szépen lassan elkezdik újranyitni ők is az országot. Addig is, a kertészeti és barkácsboltokat Belgium is újranyitotta.

Irán

A Közel-Keleten Iránt tépázta meg a legjobban a koronavírus, de április 20-ától itt is lazítani fognak az utazási szabályokon. Teheránon kívül múlt hétvége óta nyitottak újra az üzletek, most hétvégén pedig a fővárosban is megtörténik majd a nyitás.

Ahol hosszabbítottak vagy még szigorítottak is

A Sky News összegyűjtötte azokat az országokat, ahol meghosszabbították a koronavírussal összefüggő korlátozásokat a héten és azokat is, ahol további szigorítások történtek: