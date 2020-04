Operatív törzs: egyre többen kerülnek kórházba, Pest kiemelten fertőzött

Nő a fertőzöttek és elhunytak száma a szociális intézményekben, a Pesti úti otthon lakói közül már 21-en hunytak el. A sérülékeny csoportok védelme érdekében országszerte zajlik egy kiterjed népegészségügyi ellenőrzés, amit a kerületi és járási szakemberek folytatnak. Nő a laboratóriumi vizsgálatok száma is, hiszen a kontaktok száma is nő, a szoros kontaktusnak minősülő személyeket is vizsgálatnak vetik alá. Jelenleg 18 szociális intézményben van már fertőzés a tudomásuk szerint, a gondozott pozitív személyek száma 386, a pozitív dolgozóké pedig 45 fő. A gondozottak közül 268-an vannak most kórházban. 33 fő hunyt el a szociális intézmények gondozattjai közül, 1 dolgozó fő van jelenleg kórházban.