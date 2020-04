Bejelentés nélkül ellenőrzött Orbán Viktor, a legrosszabb lehetőség főpróbáját tartották

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt az ajkai Magyar Imre Kórházban tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést, melyről a Facebook oldalán videó-beszámolót közölt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A koronavírusos betegek ellátására kijelölt ún. járványkórházban a miniszterelnök végigjárta az intézmény teljes betegútját, a belépő zsilipeléstől az intenzív részlegig. A kórházban "békeidőben" 6 intenzív ágy működik, de az elmúlt hetekben az intézmény vezetése sikeresen kiépítette a kapacitásokat akár 86 intenzív ellátást igénylő beteg egyidejű elhelyezésére, amit számára a veszélyhelyzeti tervben előírtak.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor felhívta a figyelmet: figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került elő.

Emlékeztetett: szerte az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét. A kórházi ágyak felszabadítása ma még csak egy főpróba, a legrosszabb lehetőség főpróbája - mondta a bejáráson a miniszterelnök, hozzátéve: ha a legrosszabb következne be, a magyar korházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos beteg számára. Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye - fogalmazott Orbán Viktor.

Kérdések a kamarától

„Kérjük Kásler Miklóst, hogy magyarázza el, mi történik” – címmel jelent meg egy közlemény szombat délután a Magyar Orvosi Kamara honlapján és egy rövid összefoglaló után az emberi erőforrások miniszterének elküldött levelet is beszkennelve feltöltötték. Ebben Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt kéri Kásler Miklós tárcavezetőtől, hogy világosan magyarázza el, hogy mit miért kér a kormány, hozza nyilvánosságra az epidemiológiai becsléseket és azt, hogy a miniszteri utasítások tartalmához hogyan érjenek el az egyes érintettek.

Felszálló járványgörbe

Müller Cecília, országos tisztifőorvos ma közölte, noha enyhe mértékben, de emelkedik a járványgörbénk, még a felszálló ágban van Magyarország, ezért a súlyosabb megbetegedések száma is több.