Koronavírus: Magyarország recesszióba kerül, hamarosan tetőzik nálunk a járvány

Amíg egy fiatal házaspár legalább egyik tagja munkahellyel rendelkezik, addig akár egy jelentősebb családi tartalék felépítésére is jó választás lehet a babaváró hitel felvétele. A bankok továbbra is 0%-os kamattal kínálják a hitelt, ami 5 éven belüli gyermekvállalás esetén a futamidő végéig így is marad. A törlesztési moratórium azonban hozott némi változást a babaváró hitel esetében is, ezeket is összefoglaljuk cikkünkben. Apró bizonytalanságot jelent, hogy az állami garanciadíjjal kapcsolatos eltérő értelmezések miatt maguk a bankok sem tudják biztosan, hogy 42 ezer vagy 46 ezer forint legyen-e az idei törlesztőrészlet azoknál, akik mostanában veszik fel a 10 milliós hitelt, de ez hamarosan tisztázódhat.