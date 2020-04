Koronavírus Magyarországon: 1916 fertőzött, elhunyt újabb 17 beteg

1916 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 17 beteg - írja a koronavirus.gov.hu. Ilyen sok halálos áldozata nem volt eddig a koronavírusnak egy nap sem.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A 17 fővel, 189-re emelkedett az elhunytak száma, 250-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Ilyen sokan, 17-en még egyetlen nap sem hunytak el Magyarországon a koronavírussal összefüggésben.

784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 61-en vannak lélegeztetőgépen. "A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára" - írja a portál.

Egy nap alatt 82 fővel nőtt a diagnosztizált esetek száma, így összesen eddig 1916 fő az összes esetszám.

A halálozási számok és a diagnosztizált esetek száma közötti összefüggésről alábbi cikkünkben írtunk:

Az elhunytak adatsorának mai frissítésekor arra lehetünk figyelmesek, hogy az egyik 85 éves férfi esetében az alapbetegségek soron a "nem ismert" kifejezés szerepel, erre eddig nem volt példa. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan nem volt neki ilyen, csak azt, hogy az orvosok nem tudnak róla. Mindazonáltal korábbi cikkünkben felhívtuk a figyelmet, hogy az idősek veszélyeztetettnek számítanak akkor is, ha nincs alapbetegségük:

A koronavirus.gov.hu szerint "a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat". "Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött" - írják.

"Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására" - hangsúlyozza a portál.

Továbbra is Budapest és Pest megye számít a leginkább fertőzöttnek:

