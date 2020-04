Micsoda?! 10% a koronavírus magyar halálozási rátája - Nagyon kilógunk a régióból

Első (és második) látásra ijesztő a koronavírus magyar nyers halálozási rátája, amely már karcolja a 10%-ot. Ez olyan magas szám, mint amilyet a leginkább fertőzött, túlterhelt egészségügyi rendszerű országokban láthatunk. Nálunk azonban erről szó sincs.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy a régióban mekkora a koronavírus nyers halálozási rátája (az elhunytak száma és az összes diagnosztizált esetszám alapján). Ebből látszik, hogy a régióban döntően 2-5% közötti számokat láthatunk, míg Magyarországon 9,9%-ot, az alig több mint 1900 betegre mai adatok alapján 189 elhunyt jut.

Ez azt jelentené, hogy minden tizedik fertőzött életét veszíti. Szerencsére azonban egyáltalán nincs így.

A magyar ráta olyan magas, mint azokban az országokban, ahol túlterhelődött az egészségügyi rendszer, és nem tudnak megfelelő ellátást nyújtani. Vagyis olyan sok a beteg, hogy nem minden rászorultnak jut kórházi ágy és lélegeztetési lehetőség. Ez nálunk egyáltalán nincs így, mindössze 800 körüli beteg van kórházban, és 60 embert lélegeztetnek, miközben Magyarországnak több ezer lélegeztetőgép áll rendelkezésére. Tehát kapacitáshiányról nincs szó.

A magyar halálozási ráta nagyrészt azért ilyen magas, mert Magyarország rendkívül alacsony hatékonysággal detektálja a fertőzötteket.

Vagyis, kevés tesztet készít. Több teszttel sokkal több esetszám is lenne, így alacsonyabb halálozási rátát kapnánk. Mint tegnap megírtuk, legalább 6-7000 detektált koronavírusos beteget kellene látnunk hazánkban a halálozási adatok alapján, szemben az 1900-zal, ha azt feltételezzük, hogy a magyar egészségügy nem veszít el több embert, mint a hasonló fejlettségű országok rendszerei.

A több teszttel egyrészt magasabb lenne az esetszám, másrészt hamarabb egészségügyi ellátást tudnának kapni a betegek, hiszen a betegség korábbi szakaszában kerülnének diagnosztizálásra, még az igazán súlyos szakasz előtt. Ettől függetlenül ki kell emelni, hogy az esetek döntő többségében a koronavírus enyhe tünetekkel zajlik, sokakat nem is diagnosztizálnak más országokban sem, globálisan a halálozási ráta így 1% körül lehet. Nincs okunk azt hinni, hogy Magyarország ettől érdemben eltérne, vagyis a mostani halálozási számok alapján a látens esetekkel együtt akár 19 ezer körüli beteg is lehetett hazánkban kb. 2-3 héttel ezelőtt (azért ennyi idővel ezelőtt, mert a betegség lefolyásával is érdemes számolni).

Címlapkép: Getty Images