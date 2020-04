20 millió Android-felhasználó adatait lopták el hackerek

Bár a legtöbben a Google Play Storeból töltenek le alkalmazásokat, léteznek harmadik fél által üzemeltetett áruházak is, ilyen például a 150 millió felhasználóval működő Aptoide is. Az Aptoide azért lett népszerű, mert decentralizált modellben működik, a felhasználók maguk is ki tudnak alakítani a rendszeren belül saját „üzleteket.”

Az áruházból egy hacker most – saját állítása szerint – 39 millió ügyfél adatait lopta el, ebből 20 millióét már publikálta is. Az ellopott adatok közt felhasználói nevek, e-mail címek, jelszók is megtalálgatók.

A harmadik fél által üzemeltetett webstoreok egyébként azért veszélyesek, mert jellemzően kevésbé szűrik a kártékony programokat, mint egy Google Play Store vagy egy Samsung Galaxy Store, az Aptoide viszont saját elmondása szerint az összes „külsős” szolgáltató közül a legjobban szűri az ilyen tartalmakat.

