Koronavírus: jó és rossz hírek a nagyvilágból

Florida északkeleti partvidékén már a hétvégén megnyitottak egyes tengerparti strandokat, Ron DeSantis kormányzó azonban további könnyítéseket jelentett be. Ugyanakkor azt is előírta, hogy a tengerparton is kötelező betartani a társadalmi távolságtartás szabályait, és érvényben maradnak a nagyobb összejöveteleket tiltó előírások is.

Chad Wolf, ügyvezető belbiztonsági miniszter hétfőn bejelentette: további harminc napra meghosszabbították a kanadai és a mexikói határon érvényben lévő utazási korlátozásokat.Több amerikai televízió is jelentette: a Boston Globe című lap halálozási hírei vasárnap 16 oldalt tettek ki.

(MTI)