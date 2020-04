Koronavírus: segítséget kérnek a fürdők

A Magyar Fürdőszövetség azt kéri a kormánytól, vegyék figyelembe, hogy a fürdők nem minősülnek kis- és középvállalkozásoknak (kkv), így az eddigi kormányzati segítséget nem tudják igénybe venni. A fürdők jellemzően köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagy költségvetési intézmény formájában működnek.

A szövetség javaslatai között szerepel, hogy a likviditási hitel-, garancia- és tőkeprogramok legyenek elérhetőek a kkv-nak nem minősülő fürdők számára is, vagy alkossanak a magyarországi fürdőágazatra speciális szabályokat. Kezdeményezték továbbá, hogy a kifejezetten a turizmus támogatására tervezett, 600 milliárd forint kerettel bejelentett fejlesztési és felújítási hitelprogramot ne csak a szállodák és éttermek számára tegyék elérhetővé, hanem a fürdőüzemeltetők számára is nyissák meg.

Közölték: a járulékcsökkentésről szóló kormányrendelet nem terjed ki költségvetési szervekre, ezért több fürdő, köztük olyan nemzetközi jelentőségű fürdőüzemeltető is, mint például a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, valamint a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, költségvetési intézményként nem tudja igénybe venni ezt a turisztikai szereplőknek is szánt válságkezelési eszközt. A szövetség erről módosító javaslatot nyújtott be.

A szektor újraindításához és fenntartható működéséhez a fürdőszövetség szerint "létkérdéssé vált", hogy a szálláshely-szolgáltatáshoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a fürdőszolgáltatásokra is kiterjesszék július elsejétől az 5 százalékos áfát. A 4 százalék turizmusfejlesztési hozzájárulást a szálláshely-szolgáltatókhoz és a vendéglátáshoz hasonlóan javasolják alkalmazni a fürdőszolgáltatásokra is - közölte a szervezet. A belföldi turizmusnak hatalmas lökést adna és ösztönözné a belföldi vendégek itthon maradását, ha a Széchenyi Pihenőkártyával igénybe vehető szolgáltatások között önálló zsebként létrejönnének a gyógyfürdőkúrák - írták.

Az idei szezonnyitásról azt mondták: ki lehet dolgozni azokat a szabályokat amelyekkel a fürdők a szállodákhoz, vagy a strandokhoz hasonlóan ki tudnának nyitni.

