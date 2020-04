Újabb koronavírusos epicentrum van kialakulóban, ahol csúnyán elszabadulhat a vírus

Szakértők szerint Délkelet-Ázsia lehet az új koronavírusos gócpont, három országban tartanak a vírus gyors elszabadulásától: Szingapúrban, a Fülöp-szigeteken és Malajziában.

Vasárnapi adatok szerint 28 ezer koronavírusos fertőzöttet tartottak nyilván Délkelet-Ázsiában, melyből három országban azonosították az esetek 87,9 százalékát: Szingapúrban, Malajziában és a Fülöp-szigeteken.

Az elmúlt két hétben drámaian emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Szingapúrban, több gócpontot fedeztek fel a hatóságok zsúfolt munkásszállókon, pedig a szingapúri járványügyi intézkedéseket sok ország példaértékűnek tartja (például a mobiltelefonos víruskövetés és a nagy arányú tesztelés miatt).

Szingapúrban 16 203 tesztet végeztek el egymillió főre vetítve, ami a legmagasabb szám a világon, mindeközben a térség más országaiban szinte alig tesztelnek, Mianmarban például 85 ugyanez a szám, Indonéziában - a világ negyedik legnépesebb országában, ahol 270 millióan élnek – pedig egymillió főre vetítve mindössze 154-et.

Sokak szerint a gazdasági hatásoktól tartva az indonéz kormány túl későn reagál, és nem vezettek be szigorú kijárási korlátozásokat, de most legalább azt ígérik, naponta 10 ezer tesztet végeznek majd el, és a nagyvárosokban helyi jellegű korlátozásokat vezetnek be.

Az fülöp-szigeteki rezsim szigorú kijárási tilalmat vezetett be, de ennek ellenére modelljük szerint a fertőzöttek legalább 75 százalékát nem mérték be, vagyis kb. 15 ezer fertőzött lehet az országban. Mindezek miatt most szakértők attól tartanak, hogy a térség egy új gócpontja lesz a koronavírus-járványnak.

